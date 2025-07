A CBF aprovou — e, mais do que isso, vê com bons olhos — o anúncio de Davide Ancelotti como novo técnico do Botafogo. Auxiliar-técnico do pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira, Davide passará a atuar na comissão técnica do Brasil apenas em “ocasiões pontuais”. A tendência é que isso aconteça de forma mais efetiva somente na Copa do Mundo de 2026.

A vinda da Davide Ancelotti para a comissão técnica da Seleção era uma incógnita desde o início. Quando Carlo Ancelotti foi apresentado, no final de maio, o filho não constava como integrante da equipe porque negociava para assumir como treinador em algum clube da Europa. Davide, inclusive, ficou de fora da estreia de Carleto no comando do Brasil, no empate por 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil.

O auxiliar se juntou à comissão técnica da Seleção Brasileira na partida seguinte, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em São Paulo, jogo que carimbou a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Mas, quando tudo indicava que ele passaria a ser integrante fixo da comissão técnica da Seleção, o Botafogo apareceu com uma proposta para contratar o italiano. A CBF foi procurada pela diretoria alvinegra e autorizou a negociação.

"A CBF acredita que esta experiência à frente de um clube do País, especialmente em se tratando do atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores, contribuirá significativamente para o desenvolvimento profissional de Davide, permitindo uma imersão valiosa no cotidiano do futebol nacional", informou a confederação nesta terça-feira (8).

Davide Ancelotti será auxiliar da Seleção na Copa do Mundo

De acordo com a CBF, ficou acertado com o Botafogo que o Davide Ancelotti "será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo da FIFA de 2026".

A Seleção Brasileira jogará mais seis vezes este ano — duas pelas Eliminatórias e quatro em amistosos —, e fará dois amistosos em março de 2026, os últimos antes da convocação para o Mundial. Com a equipe já classificada, Davide Ancelotti deverá participar de treinos da Seleção apenas na reta final. Mas irá aproveitar os jogos do Botafogo nas competições nacionais para observar jogadores, municiando a comissão técnica do Brasil com informações.