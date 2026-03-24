Ancelotti aponta carência na Seleção e disputa acirrada por vagas

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, abriu o jogo sobre a montagem do elenco para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva ao narrador Galvão Bueno, exibida nesta segunda-feira (23) no programa "Galvão F.C", do SBT, o comandante italiano avaliou o momento da equipe, destacou setores que ainda geram preocupação e confirmou que a lista final para o Mundial está praticamente fechada.

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Desafio nas laterais e a busca por reposição

Durante a conversa, Ancelotti foi direto ao apontar qual é a maior dificuldade tática que enfrenta atualmente na Seleção. O treinador destacou que a carência nas laterais contrasta com o passado glorioso do futebol brasileiro na posição, que sempre contou com nomes que foram unanimidade mundial.

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— Todo mundo sabe, estão faltando laterais. O Brasil sempre teve laterais fantásticos. Não preciso nem falar de Cafu, Marcelo. Agora há um pouco de carência. Temos muitos jovens. Mas tem um pouco de carência aí — analisou o técnico italiano.

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Apesar do cenário desafiador, o comandante fez questão de elogiar o desenvolvimento de Wesley, lateral-direito revelado pelo Flamengo e que atualmente defende a Roma.

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— Mas temos jogadores. Um jovem, Wesley. Ele está indo muito bem na Roma. Então, do restante da equipe eu estou contente — ressaltou.

Para a atual Data Fifa, Ancelotti convocou Wesley para a direita, além de Douglas Santos, do Zenit, e Kaiki, do Cruzeiro, para a esquerda. O jogador do clube mineiro, inclusive, foi chamado de última hora para substituir Alex Sandro, do Flamengo, cortado por lesão.

Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Reta final de preparação e o fator Neymar

A definição do grupo que viajará para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá também foi pauta da entrevista. Galvão Bueno questionou o treinador com base em uma matemática clara: a Seleção já teria 18 nomes garantidos, além de três peças de confiança que estão machucadas no momento (Éder Militão, Bruno Guimarães e Estêvão).

O narrador então incluiu Neymar na equação, perguntando se, caso o camisa 10 convença o técnico, restariam apenas quatro vagas no elenco.

Ancelotti confirmou o raciocínio e admitiu que a disputa final será acirrada. "Sim, quatro vagas, que aí neste sentido temos muita dúvida", cravou Ancelotti, deixando em aberto a corrida pelas últimas oportunidades na convocação definitiva.

Próximos testes nos Estados Unidos

Com a base do time consolidada e poucas vagas em aberto, o Brasil entra em campo para dois amistosos de peso em solo norte-americano nesta janela internacional. O primeiro desafio será um clássico mundial contra a França, na próxima quinta-feira (26), às 17h pelo horário de Brasília. Na sequência, a Seleção Brasileira medirá forças contra a Croácia, na terça-feira (31), às 21h.

Seleção Brasileira caiu no grupo C da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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