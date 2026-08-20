Brasil Sub-17 vence amistoso em preparação para o Mundial
Time bate a Venezuela com gols de joias do Vasco e do Athletico-PR
Em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Sub-17, o Brasil venceu a Venezuela de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis. Os gols da Seleção foram marcados por Rodrigo Júnior, joia do Vasco, e Marcos Pesseti, do Athletico-PR. Antes, Araujo abrira o marcador para os venezuelanos.
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Comandado por Dudu Patetuci, o Brasil Sub-17 foi a campo com Arthur Sehn; Marcos Pesseti, Daniel Silva, Breno Sales e Arthur Monteiro; Vinicius Rocha, Eduardo Pape, Lucca Caramico e Riquelme; Kauê Furquim e Aiyran.
A Venezuela abriu o marcador aos 21 minutos em finalização de Araujo, mas o Brasil não sentiu o baque e buscou a reação. Rodrigo Júnior empatou aos 36, e 11 minutos mais tarde os venezuelanos tiveram Araujo expulso, abrindo caminho para a virada. O gol da vitória acabaria sendo marcado por Pesseti logo no primeiro minuto do segundo tempo.
O jogo desta quinta-feira foi acompanhado de perto por integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti, da Seleção principal. O coordenador-geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico Juan Santos assistiram à partida diante dos venezuelanos no CT.
O Mundial Sub-17 será disputado em novembro, no Catar. A Seleção vem realizando atividades de preparação nos últimos meses, e está reunida com o grupo de jogadores no Centro de Treinamentos em Teresópolis desde o dia 13. Além do amistoso desta quinta, o Brasil voltará a enfrentar a Venezuela na Granja Comary na manhã de domingo (23).
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