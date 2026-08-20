Neo Química Arena recebe 10 jogos da Copa Feminina; veja retrospecto do Brasil Brasil faz o segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2027 em São Paulo, onde venceu seis dos últimos sete compromissos

Única derrota foi para o Canadá em 2016, na Olimpíada.

Estádio tem histórico positivo com seis vitórias em sete jogos.

Brasil jogará a segunda partida da fase de grupos na Neo Química Arena, em 29 de junho de 2027.

A Seleção Brasileira Feminina voltará à Neo Química Arena em um momento histórico. O Brasil fará o segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027 no estádio, em São Paulo, no dia 29 de junho. A definição foi anunciada pela Fifa nesta quinta-feira (20), quando a entidade divulgou o calendário do Mundial.

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O palco corintiano traz boas lembranças para a Amarelinha. Nos últimos anos, a equipe construiu um retrospecto bastante positivo em Itaquera, principalmente em amistosos. São sete partidas disputadas, com seis vitórias e apenas uma derrota.

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O único revés, porém, aconteceu em uma partida valendo medalha. Na disputa pelo bronze dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil perdeu por 2 a 1 para o Canadá e terminou a competição na quarta colocação.

Desde então, a Seleção Feminina não foi derrotada na Neo Química Arena. O estádio recebeu partidas importantes na preparação para diferentes competições e se tornou um dos principais palcos recentes da equipe.

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Retrospecto da Seleção Feminina na Neo Química Arena

O primeiro compromisso da lista foi o mais doloroso. Em 2016, diante do Canadá, o Brasil ficou fora do pódio olímpico ao perder por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar.

A resposta veio nos anos seguintes. Em amistosos, a Seleção construiu uma sequência de seis vitórias consecutivas no estádio.

Em 2019, o Brasil goleou o México por 6 a 0. No ano seguinte, repetiu o placar diante do Equador. Depois, venceu o Canadá por 2 a 1, em 2022, e o Japão por 4 a 3, em 2023.

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Em 2025, a equipe brasileira voltou a enfrentar as japonesas em São Paulo e venceu por 3 a 1.

Brasil venceu os Estados Unidos na Neo Química Arena, em amistoso visando a <strong>Copa Feminina</strong> de 2027. (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

O compromisso mais recente foi em junho de 2026. Diante dos Estados Unidos, uma das principais potências do futebol feminino mundial, o Brasil venceu por 2 a 1, de virada, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2027. O resultado também marcou a presença de quase 90 mil torcedores nos dois amistosos da Data Fifa de junho disputados em São Paulo e Fortaleza.

Retrospecto da Seleção Feminina na Neo Química Arena

Amistosos

2026: Brasil 2 x 1 Estados Unidos

Brasil 2 x 1 Estados Unidos 2025: Brasil 3 x 1 Japão

Brasil 3 x 1 Japão 2023: Brasil 4 x 3 Japão

Brasil 4 x 3 Japão 2022: Brasil 2 x 1 Canadá

Brasil 2 x 1 Canadá 2020: Brasil 6 x 0 Equador

Brasil 6 x 0 Equador 2019: Brasil 6 x 0 México

Jogos Olímpicos

2016: Brasil 1 x 2 Canadá — disputa pelo bronze

Ao todo, são 27 gols marcados e oito sofridos pela Seleção Feminina na Neo Química Arena. O aproveitamento é de 85,7% dos pontos disputados, considerando três pontos por vitória e um por empate.

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Casa do Timão terá jogo importante do Brasil na Copa de 2027

A próxima visita da Seleção Feminina à Neo Química Arena terá um peso maior. O Brasil fará no estádio o seu segundo compromisso na fase de grupos da Copa do Mundo de 2027, em 29 de junho.

A equipe comandada por Arthur Elias estreia no Mundial em 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, viaja para São Paulo antes de encerrar a primeira fase no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho.

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O Brasil está no Grupo A por ser o país-sede, mas ainda não conhece todos os adversários. O sorteio das chaves definirá os confrontos da Seleção na primeira fase.

São Paulo terá a maior quantidade de jogos

São Paulo será a cidade-sede com mais partidas durante a Copa do Mundo Feminina. A Neo Química Arena receberá dez jogos, abrangendo todas as fases da competição.

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Além de seis partidas da fase de grupos, o estádio terá um confronto das oitavas de final, um das quartas, uma semifinal e a disputa pelo terceiro lugar. A capital paulista também receberá um jogo da Seleção Brasileira na segunda rodada da fase de grupos.

A cidade tentou levar a abertura do Mundial para a Neo Química Arena, repetindo o que aconteceu na Copa do Mundo masculina de 2014. A proposta, porém, não avançou devido às dificuldades para ampliar a capacidade do estádio com estruturas provisórias.

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Mesmo sem a partida inaugural, São Paulo terá papel de destaque na competição e será a única cidade a receber dez jogos.

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