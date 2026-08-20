Barcelona encaminha acerto com algoz do Brasil na Copa de 2022
Jogador foi destaque na Copa de 2022 e 2026
O Barcelona avançou nas negociações para contratar o goleiro croata Dominik Livaković, que atualmente pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, e foi um dos destaques contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022, segundo o jornal espanhol Marca. O clube catalão projeta o futuro da posição de goleiro, pensando na saída do polonês Wojciech Szczęsny, que tem 36 anos e contrato chegando ao fim em junho de 2027. O acordo entre as equipes gira em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões), além de valores variáveis baseados em metas.
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O planejamento do clube para a posição
O plano do Barcelona é fechar a contratação do goleiro de 31 anos ainda nesta janela de transferências. Caso o negócio seja concretizado, Livaković pode ser emprestado por uma temporada ao Dínamo Zagreb, da Croácia, ou a outra equipe europeia. Ele retornaria em 2027 para ser o reserva de Joan García, jovem em quem a diretoria aposta como titular do time.
No entanto, a possibilidade de o clube registrar o jogador no elenco principal de imediato nesta temporada não está descartada caso haja espaço na folha salarial dentro das regras do teto financeiro da liga espanhola. O empresário do atleta, Andy Bara, tem boa relação com a diretoria do Barcelona e conduz as negociações.
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Destaque em Copas e histórico contra o Brasil
A decisão de contratar Livaković ganhou força depois de o jogador fazer grandes atuações na Copa do Mundo de 2026 pela seleção croata. O goleiro ficou conhecido pelos torcedores brasileiros por sua grande atuação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Naquela partida, ele fez 11 defesas no tempo regulamentar e na prorrogação, e garantiu a classificação croata ao defender a cobrança de Rodrygo e ajudar a eliminar a Seleção Brasileira na disputa de pênaltis.
O jogador já teve uma breve passagem na Espanha em 2025, quando foi emprestado ao Girona. Contudo, o período foi marcado por desentendimentos com o técnico Míchel, e o goleiro retornou ao seu país sem fazer nenhuma partida oficial. Após sua saída, o alemão Marc-André ter Stegen, ex-Barcelona, assumiu o posto no Girona. Atualmente, Ter Stegen está emprestado ao Ajax, e o Barcelona não planeja reintegrá-lo.
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