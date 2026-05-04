A duas semanas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, os aspirantes a camisa 9 do Brasil no Mundial decidiram mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que estão com o faro do gol apurado. Seja na Premier League, no Campeonato Francês, no Russo ou no Brasileirão, os brasileiros tiveram uma rodada bastante efetiva.

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Matheus Cunha, Rayan, Luiz Henrique, Richarlison, Igor Thiago, Pedro, Endrick, Igor Jesus e João Pedro tiveram participações decisivas nos clubes e mostraram que podem ser a referência ofensiva da Seleção na Copa. Ancelotti já avisou que irá convocar nove atacantes e alguns deles já estão escolhidos; falta, porém, definir justamente o camisa 9. Por coincidência, foram precisamente nove os "centroavantes" que marcaram na rodada — a conta não inclui outros atacantes, como Vini Jr, por exemplo.

Nesta segunda-feira (4), dois deles se enfrentaram pela Premier League. Igor Jesus marcou de pênalti na vitória do Nottingham por 3 a 1 sobre o Chelsea. E o gol do Chelsea foi marcado por João Pedro, de bicicleta, quase ao fim da tarde.

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Nas primeiras convocações, Ancelotti demonstrou preferência por Richarlison. O atacante do Tottenham esteve em campo em seis das dez partidas sob o comando do treinador na Seleção, mas passou em branco e acabou ficando de fora das últimas convocações. Nesse domingo, porém, Richarlison fez o segundo gol do Tottenham na vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa e tenta reconquistar a confiança do treinador.

Convocado pela primeira vez por Ancelotti na Data Fifa de março, Endrick teve mais uma boa atuação pelo Lyon. Neste domingo (3), ele marcou na vitória por 4 a 2 sobre o Rennes e chegou a oito gols e seis assistências em 21 jogos pelo time francês.

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No Lyon, Endrick segue em alta no Campeonato Francês (Foto: Arnaud Finistre/AFP)

Outros dois jogadores que foram chamados pelo italiano pela primeira vez em março, Rayan e Igor Thiago também tiveram performance elogiada no fim de semana. No sábado, Igor marcou um dos gols da vitória do Brentford por 3 a 0 sobre o West Ham e chegou aos 22 gols na Premier League. No dia seguinte, Rayan fez um dos gols do Bournemouth na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace. Foi o quarto gol do ex-atacante do Vasco em 12 jogos pela equipe inglesa.

Fora de todas as listas até aqui, mas vivendo grande fase, o atacante Pedro foi observado in loco por Ancelotti e parte da comissão técnica do Brasil no domingo. No Maracanã, ele abriu o marcador no empate por 2 a 2 no clássico entre Flamengo e Vasco.

Quase garantidos na Seleção, Matheus Cunha e Luiz Henrique também marcam

Nomes praticamente garantidos na lista de convocados para a Copa do Mundo, Luiz Henrique e Matheus Cunha também marcaram. Cunha abriu a contagem para o Manchester United na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, chegando ao 9º gol na Premier League. Luiz Henrique, por sua vez, fez um belo gol na vitória do Zenit sobre o CSKA Moscou, fora de casa, pelo Campeonato Russo.

Matheus Cunha comemora gol pelo Manchester sobre o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

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