Igor Jesus marca, João Pedro anota golaço, mas Chelsea perde para o Nottingham Forest

No Feriado Bancário do Início de Maio, celebrado na primeira segunda-feira do mês em todo o Reino Unido, o Nottingham Forest fez a alegria de seus torcedores e venceu o Chelsea por 3 a 1 nesta segunda-feira (4), em um confronto que contou com Thiago Silva, Tuchel, Khabib Nurmagomedov e De Zerbi na plateia. O duelo foi disputado no Stamford Bridge, em Londres, válido pela 35ª rodada da Premier League. Awoniyi, com um doblete, e Igor Jesus foram os heróis da partida, marcando os gols da vitória. Do lado dos Blues, João Pedro descontou com um golaço de bicicleta.

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O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto de jogo. Após o início da partida, o Nottingham Forest trabalhou a bola no ataque com calma, estudando o adversário. Mesmo nos primeiros minutos, o time foi povoando o campo ofensivo. Foi nessa que Bakwa recebeu na lateral e driblou Cucurella, cruzando e achando Awoniyi livre na área, que subiu sem marcação para abrir o placar aos 1 minuto e 30 segundos. Após o tento, o Chelsea tentou voltar ao jogo e acertou a trave em um belo chute de Enzo Fernández. Logo em seguida, porém, o Nottingham Forest ampliou o placar. Em subida ao ataque, o Forest chegou ao gol em trama parecida com o primeiro tento: Bakwa cruzou na ponta e Awoniyi ia cabecear, mas foi puxado. Igor Jesus foi à bola e bateu firme, marcando o segundo do Forest na partida. Na reta final da primeira etapa, o estreante Jesse Derry, da base dos Blues, sofreu um pênalti após uma forte pancada na cabeça e foi substituído. Cole Palmer foi para a cobrança e desperdiçou.

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No segundo tempo, o Nottingham Forest colocou alguns de seus titulares em campo, já que poupou forças para a semifinal da Liga Europa nesta semana. O Chelsea, por outro lado, fez uma modificação na defesa. Os primeiros minutos foram equilibrados, mas logo o Forest conseguiu chegar ao gol novamente. Em grande ataque, Neco Williams viu Gibbs-White avançando entre os zagueiros. O camisa 10 recebeu e cruzou para Awoniyi, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Foi a segunda vez que o nigeriano marcou dois gols contra os Blues. Posteriormente, João Pedro diminuiu o placar, mas o gol foi invalidado pois o brasileiro estava em posição de impedimento. Na reta final, o atacante brasileiro conseguiu anotar seu gol do melhor jeito possível: recebeu um passe de Cucurella, dominou no peito e marcou um golaço de bicicleta. Veja o gol:

Jogadores do Nottingham Forest e Chelsea em ação na Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

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O lance divisor de águas foi o pênalti perdido por Cole Palmer. O Nottingham Forest estava com dois gols de vantagem, e o Chelsea teve a chance de diminuir o placar e voltar ao jogo. Além disso, seria fazer um gol após um de seus jogadores cair desacordado, o que traria mais ânimo aos jogadores e torcedores. O camisa 10, no entanto, acabou desperdiçando a cobrança.

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Deu aula 🏅

O grande craque da partida é uma bola dividida. Awoniyi foi o grande nome do ataque, marcando dois gols e selando a vitória do Nottingham Forest. No outro lado, Sels teve grande importância, defendendo o pênalti e assegurando um clean sheet para sua equipe.

Ficou abaixo 📉

O pior da partida foi Cole Palmer. O camisa 10 do Chelsea teve a chance de diminuir o placar, mas desperdiçou o pênalti. Além disso, o inglês pouco apresentou perigo e passou em branco na partida.

✅ Ficha técnica

Chelsea 1x3 Nottingham Forest

Premier League - 35ª Rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 4 de maiode 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, Londres

🥅 Gols: Awoniyi, 2'/1°T (1-0), Igor Jesus, 15'/1°T (2-0), Awoniyi, 7'/2ºT (3-0), João Pedro, 45+3'/2ºT (3-1)

🟨 Cartões amarelos: Malo Gusto, Caicedo e Delap (CHE); Morato (NOT)

🟥 Cartões vermelhos: -

🔵 Chelsea (Técnico: Callum McFarlane)

Sánchez (Jorgensen); Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo (Levi Colwill), Cucurella; Lavia (Andrey Santos), Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Jesse Derry (Liam Delap); João Pedro

🔴 Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)

Matz Sels; Netz, Morato, Jair Cunha (Milenkovic), Abbot (Neco Williams); McAtee, Domínguez (Elliot Anderson), Yates, Bakwa; Awoniyi, Igor Jesus (Gibbs-White/Chris Wood)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anthony Taulor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING), Adam Nunn Fourth (ING)

📺 VAR: James Bell (ING)

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