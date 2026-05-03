Rayan e Matheus Cunha agitam debate para convocação para Copa do Mundo
Ambos os jogadores marcaram gol na 35ª rodada da Premier League
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A lista da Seleção para a Copa do Mundo tem tudo para ser uma das grandes decisões do ano. E a 35ª rodada da Premier League mostrou isso: Matheus Cunha, praticamente garantido no Mundial, brilhou, assim como Rayan, que corre por fora. Os dois tiveram atuações de destaque neste domingo (3).
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Com a provável ausência de Estêvão, lesionado, e a já confirmada de Militão, o técnico italiano tem vagas a serem preenchidas na lista final de 26 convocados. Cerca de 23 nomes já estariam definidos e só ficam de fora em caso de problemas físicos. Matheus Cunha, que vem sendo titular no Manchester United e tem atuado em alto nível, é um desses nomes praticamente garantidos.
Pelo Manchester United, o brasileiro foi um dos destaques na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, em Old Trafford. Matheus Cunha marcou um gol, deu a pré-assistência para o segundo e cruzou para o terceiro tento, que resultou no gol de Mainoo. Ele esteve envolvido diretamente nas três jogadas ofensivas decisivas da equipe.
Na temporada da Premier League, Matheus Cunha soma 31 jogos (27 como titular), com 9 gols e 2 assistências. Ele leva 212 minutos para participar de um gol, seja marcando ou dando passes para finalizações.
Rayan embala após convocação e tenta se aproximar
Do outro lado da Inglaterra, Rayan vive momento ascendente no Bournemouth. O ex-jogador do Vasco marcou seu quarto gol na Premier League na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace. Na temporada, o atacante soma 12 jogos (10 como titular), com 4 gols e 2 assistências. A média de Rayan é mais eficiente: ele leva 147 minutos para participar de um gol.
Convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia no final de março, Rayan parece ter embalado desde o retorno ao clube. Foram quatro jogos na Premier League após a convocação, com três participações diretas em gols: dois tentos e uma assistência.
Apesar da boa fase, Rayan ainda é visto pela comissão técnica em desvantagem em relação a Endrick e Igor Thiago, que brigam pelas vagas restantes no ataque. A decisão final de Ancelotti será revelada no próximo dia 18 de maio.
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