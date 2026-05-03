Rayan e Matheus Cunha agitam debate para convocação para Copa do Mundo

A lista da Seleção para a Copa do Mundo tem tudo para ser uma das grandes decisões do ano. E a 35ª rodada da Premier League mostrou isso: Matheus Cunha, praticamente garantido no Mundial, brilhou, assim como Rayan, que corre por fora. Os dois tiveram atuações de destaque neste domingo (3).

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Com a provável ausência de Estêvão, lesionado, e a já confirmada de Militão, o técnico italiano tem vagas a serem preenchidas na lista final de 26 convocados. Cerca de 23 nomes já estariam definidos e só ficam de fora em caso de problemas físicos. Matheus Cunha, que vem sendo titular no Manchester United e tem atuado em alto nível, é um desses nomes praticamente garantidos.

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Pelo Manchester United, o brasileiro foi um dos destaques na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, em Old Trafford. Matheus Cunha marcou um gol, deu a pré-assistência para o segundo e cruzou para o terceiro tento, que resultou no gol de Mainoo. Ele esteve envolvido diretamente nas três jogadas ofensivas decisivas da equipe.

Matheus Cunha em ação pelo Manchester United (Foto: Darren Staples/AFP)

Na temporada da Premier League, Matheus Cunha soma 31 jogos (27 como titular), com 9 gols e 2 assistências. Ele leva 212 minutos para participar de um gol, seja marcando ou dando passes para finalizações.

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Rayan embala após convocação e tenta se aproximar

Do outro lado da Inglaterra, Rayan vive momento ascendente no Bournemouth. O ex-jogador do Vasco marcou seu quarto gol na Premier League na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace. Na temporada, o atacante soma 12 jogos (10 como titular), com 4 gols e 2 assistências. A média de Rayan é mais eficiente: ele leva 147 minutos para participar de um gol.

Rayan e Evanílson comemoram gol na vitória do Bournemouth sobre o Crystal Palace (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Convocado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia no final de março, Rayan parece ter embalado desde o retorno ao clube. Foram quatro jogos na Premier League após a convocação, com três participações diretas em gols: dois tentos e uma assistência.

Apesar da boa fase, Rayan ainda é visto pela comissão técnica em desvantagem em relação a Endrick e Igor Thiago, que brigam pelas vagas restantes no ataque. A decisão final de Ancelotti será revelada no próximo dia 18 de maio.

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