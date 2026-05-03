A 39 dias da Copa: relembre domínio do Brasil, Pelé, Messi e sede histórica

O relógio não para. Faltam exatos 39 dias para que a bola role na América do Norte naquela que promete ser a maior e mais audaciosa Copa do Mundo de todos os tempos. Entre 11 de junho e 19 de julho, o planeta voltará seus olhos para uma organização inédita: pela primeira vez, três nações (México, Estados Unidos e Canadá) dividirão o papel de anfitriãs. Nesta contagem regressiva, mergulhamos nos números e recordes que moldaram o torneio que para o mundo.

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Brasil soberano em presença e premiações

Enquanto o novo formato traz estreantes, o Brasil permanece como o único pilar inabalável da competição. A Seleção Brasileira é a única a ostentar o "cartão de visitas" completo, tendo participado de todas as 22 edições realizadas desde 1930. No ranking de presenças, o Brasil é seguido pela Alemanha (20), enquanto Itália e Argentina aparecem com 18 participações cada. O México, coanfitrião deste ano, fecha o top 5 com 17 aparições.

No quadro de medalhas, a soberania também é verde e amarela: somos os únicos pentacampeões. A perseguição ao topo é liderada por alemães e italianos (4 títulos), argentinos (3), seguidos pelos bicampeões França e Uruguai. Inglaterra e Espanha completam a lista de imortais com uma taça cada.

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México: o palco dos palcos

Se 2026 é um ano de estreias para o Canadá, para os mexicanos é o ano da consagração. O país se tornará o primeiro a sediar o Mundial por três vezes (1970, 1986 e 2026), isolando-se no topo da lista de anfitriões. Atrás dele, com duas edições organizadas, aparecem Brasil, França, Itália, Alemanha e os Estados Unidos, que repetem a dose após o sucesso de 1994.

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Juventude de Pelé ao legado de Messi

A mística da Copa é escrita por personagens que desafiam o cronômetro. Pelé mantém-se, há décadas, como o jogador mais jovem a balançar as redes no torneio (17 anos e 227 dias, em 1958). No extremo oposto, a longevidade é celebrada pelo camaronês Roger Milla, que em 1994 marcou um gol histórico aos 42 anos.

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Mas é em 2026 que o livro de recordes pode ser reescrito de forma definitiva:

O Clube dos 6: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa podem alcançar a marca inédita de seis edições disputadas , superando lendas como Lothar Matthäus e Gianluigi Buffon.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa podem alcançar a marca inédita de , superando lendas como Lothar Matthäus e Gianluigi Buffon. O Rei das Partidas: Messi, atual campeão mundial, entra em campo como o atleta com mais jogos na história (26 partidas), número que deve ser ampliado nas próximas semanas.

Entre a tradição brasileira e a inovação norte-americana, a Copa de 2026 está prestes a provar que, no futebol, os números são apenas o cenário para a próxima grande história. A contagem regressiva continua.

⚽Aposte nos jogos da Copa do Mundo 2026!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Lionel Messi e Julian Alvarez na Copa de 2022 (Foto: JACK GUEZ / AFP)

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