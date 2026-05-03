Sob liderança de Bremer, da Seleção Brasileira, Juventus vive era do 'Clean Sheet'

Bremer, zagueiro da Juventus, tem os números da temporada a seu favor quando o assunto é convencer o técnico Carlo Ancelotti de que poderia contribuir com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nos números da 'Velha Senhora', é possível notar uma diferença clara quando o zagueiro está em campo.

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Na Serie A (campeonato italiano), com Bremer em campo, a Juventus tem uma média de média de 0,74 gols sofridos por jogo. Essa estatística sobe para 0,91 quando o brasileiro não está defendendo a baliza da equipe.

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A diferença é ainda mais evidente em termos de clean sheets, termo utilizado quando um time terminou a partida sem sofrer nenhum gol. A Juventus conseguiu 6 clean sheets nas últimas 7 partidas em que Bremer esteve em campo. Com o zagueiro brasileiro, a Juve manteve o gol inviolado em 13 jogos, ou seja, 76,5% das partidas totais. Sem ele, porém, a percentagem cai drasticamente para apenas 2 jogos, precisamente 18,2%.

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Desde o seu retorno em dezembro, nas 19 partidas disputadas por Bremer, a Juve não sofreu gols em 11 ocasiões.

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Bremer disputa por vaga na Seleção Brasileira

Ápós uma temporada de grande nível na Juventus, Bremer foi convocado por Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira, em março. E o zagueiro aproveitou a oportunidade. Titular no confronto contra a França, o zagueiro marcou o gol que permitiu ao Brasil diminuir a diferença no placar final de 2 x 1.

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Com a lesão de Éder Militão, Brenner pode surgir como uma opção para a defesa brasileira na Coap do Mundo. Na seleção, Marquinhos tem vaga garantida e está à procura da sua dupla.