Richarlison marca, ajuda Tottenham e europeus reagem: 'Salvador'

O Tottenham abriu dois a zero no placar no confronto contra o Aston Villa, deste domingo (3), fora de casa, pela 35ª rodada da Premier League. Para a ocasião, o atacante Richarlison foi o responsável por marcar o segundo gol da equipe do técnico Roberto De Zerbi.

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O marco do brasileiro aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 24 minutos, quando em uma bola cruzada à área do Aston Villa, Richarlison subiu mais que a defesa adversária para cabecear e marcar.

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A força do arremate do atacante impressionou os torcedores. Nas redes sociais, europeus elogiaram o lance do jogador. O gol de Richarlison pode ajudar o Tottenham na disputa contra o rebaixamento da Premier League. Neste momento, os Spurs estão na 17ª colocação, primeira fora da zona.

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Veja abaixo:

Tradução: "Richarlison, o salvador dos Spurs?".

Tradução: "Richarlison acerta o alvo enquanto o Spurs abre dois gols de vantagem".

Tradução: "Richarlison faz dois a zero para o Tottenham. Que cabeçada como um tiro?".

Tradução: "Richarlison quando ele se lembra que está em uma luta contra o rebaixamento".

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