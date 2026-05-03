Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate com o Santos

O clássico entre Palmeiras e Santos, na noite deste sábado (2), não foi como a maioria dos torcedores palmeirenses estava imaginando. Depois do empate por 1 a 1, o nome do técnico Abel Ferreira ficou muito em alta nas redes sociais.

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Rollheiser, na primeira etapa, e Flaco López, no segundo tempo, marcaram os gols do confronto, que também marcou o retorno do atacante Paulinho aos gramados após dez meses. No primeiro tempo, o Santos foi superior ao Palmeiras, mas o cenário se inverteu na volta do intervalo.

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Nas redes sociais, o desempenho do Verdão foi muito criticado por torcedores, e o técnico Abel Ferreira foi alvo de críticas. Veja os comentários abaixo:

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Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1 (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Veja os comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos

Como visitante e sem Neymar, o Santos controlou o primeiro tempo e foi superior ao Palmeiras, que deixou o gramado sob protestos de sua torcida. Entre escapadas e falhas da defesa alviverde, a equipe comandada por Cuca abriu o placar com Rollheiser. O argentino aproveitou erro de Khellven na origem do lance e, de fora da área, bateu rasteiro para superar Carlos Miguel.

Com dificuldades no setor ofensivo, o Palmeiras teve sua principal chance apenas contra o Santos nos minutos finais, em cabeçada de Jhon Arias defendida por Brazão.

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A comissão técnica do Palmeiras voltou do intervalo contra o Santos com uma mudança tática. Allan passou a atuar pelo corredor direito, no lugar de Khellven, e formou dupla com os atacantes que caíam pelo setor.

Allan recuperou a posse de bola no campo ofensivo e acionou Andreas Pereira. O meia cruzou rasteiro para Flaco López, que finalizou de primeira com a perna esquerda para empatar o placar. Aos 25 minutos, Paulinho foi acionado por João Martins e atuou por cerca de 25 minutos em seu retorno ao Palmeiras.

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