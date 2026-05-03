Estrela de Rayan brilha mais uma vez, e web dispara: 'Copa nele!'
O atacante soma 11 jogos, três gols e duas assistências nesta temporada
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O atacante brasileiro Rayan viveu mais uma manhã de destaque na Premier League neste domingo (3). Pelo Bournemouth, o ex-jogador do Vasco marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, no Vitality Stadium, e chegou à sua terceira participação em gols nos últimos quatro jogos da competição. Diante do cenário de bons desempenhos recentes de Rayan, internautas cravam convocação do jogador à Copa do Mundo.
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Como foi o jogo
Texto de Tiago Teixeira Mendes
A sequência positiva do Bournemouth na Premier League remonta ao início do ano. A última derrota da equipe na competição aconteceu em 3 de janeiro, contra o Arsenal. Desde então, foram sete vitórias e oito empates, totalizando 15 jogos sem saber o que é perder. O último revés geral do clube foi na Copa da Inglaterra, onde caiu nos pênaltis após empate por 3 a 3. Com o triunfo, o Bournemouth assumiu a 6ª posição da Premier League e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa na próxima temporada.
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O gol do brasileiro nasceu de um erro do adversário. Maxence Lacroix errou um passe no campo de defesa, e o Bournemouth rapidamente armou um contra-ataque. David Brooks fez um passe preciso por trás da defesa, e Rayan invadiu a área para chutar rasteiro, cruzado, no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro.
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A finalização foi a primeira e única do brasileiro no alvo na partida. Rayan finalizou cinco vezes ao todo, sendo uma certa, uma bloqueada e teve um impedimento marcado. Com o tento, o atacante chegou ao seu quarto gol na Premier League na temporada. Ele também soma duas assistências em 11 jogos disputados (nove como titular), totalizando 797 minutos em campo.
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