Cartão de visitas para Ancelotti: Pedro mantém grande fase no Flamengo e alimenta o sonho da Copa

O atacante Pedro, do Flamengo, fez valer a ida do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, ao Maracanã neste domingo (3). No clássico com o Vasco, o camisa 9 marcou o primeiro gol da equipe e sofreu o pênalti que originou o segundo. Apesar do empate com gosto amargo, o atacante deixou o estádio com a sensação de dever cumprido e com o sonho da Copa do Mundo mais vivo do que nunca.

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É verdade que, para muitos, Pedro ainda está atrás na disputa por uma vaga, mas o desempenho recente mostra que o atacante voltou ao seu melhor nível. Em maio deste ano, inclusive, Pedro já superou sua marca de gols de 2025. Na temporada passada, balançou as redes 15 vezes. Agora, em pouco mais de quatro meses, já soma 16 gols.

Atuação decisiva de Pedro no clássico entre Flamengo e Vasco

O gol de Pedro saiu logo no início da partida. Ao receber a bola, ele puxou para a perna direita e finalizou com a esquerda, demonstrando categoria. Além disso, teve outras oportunidades, embora tenha faltado capricho para ampliar.

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No aspecto coletivo, Pedro também foi importante. Criou boa chance ao servir Luiz Araújo e deixou Plata em ótima condição após um toque de calcanhar. Para completar, foi dele o pênalti sofrido que resultou no gol de Jorginho. O empate pode frustrar pelo resultado, mas reforça mais uma atuação consistente do camisa 9 rubro-negro.

Números de Pedro no jogo

⚽️ 1 gol 🧠 1 grande chance criada 🔑 2 passes decisivos 💪 7/10 duelos ganhos (!) 💨 3/3 dribles certos (!) 🥊 1 pênalti sofrido

Pedro na comemoração do gol em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Artilharia e disputa por vaga na Copa

Com o gol diante do Vasco, Pedro chegou a oito no Brasileirão, igualando a marca de Viveros, do Athletico, na artilharia. A briga por uma vaga na Copa, porém, não é fácil. O atacante disputa espaço com nomes como Endrick, Igor Thiago e Richarlison. Um fator que joga a seu favor é a admiração de Carlo Ancelotti, que já citou Pedro espontaneamente em entrevista coletiva da Seleção, evidenciando o apreço por seu futebol.

A convocação final será anunciada no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Até lá, Pedro seguirá se dedicando ao máximo pelo Flamengo para transformar o bom momento em vaga na Copa do Mundo.

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