Bruno Guimarães e Igor Thiago são decisivos; veja como foi o dia da Premier League

Com Bruno Guimarães e Igor Thiago chamando a responsabilidade, a 35ª rodada da Premier League teve grandes jogos neste sábado (2). O dia ainda contou com empate entre Wolves e Sunderland em partida marcada por um puxão de cabelo que resultou em expulsão. Veja como foram os jogos:

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Bruno Guimarães é decisivo, e Newcastle deixa má fase para trás

Em péssima fase na Premier League, o Newcastle conseguiu um grande alívio neste sábado (2). A equipe alcançou sua primeira vitória no Campeonato Inglês desde 14 de março ao vencer o Brighton por 2 a 1. O jogo foi equilibrado, e o brasileiro Bruno Guimarães foi decisivo ao dar a assistência para Dan Burn marcar o gol da vitória ainda na primeira etapa.

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Bruno Guimarães comemorando o gol marcado na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Os gols do Newcastle saíram ambos no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Bruno Guimarães lançou Murphy com liberdade pela esquerda. O atacante cruzou para a área e Osula subiu mais alto que os defensores para abrir o placar. Minutos depois, em cobrança de escanteio, Bruno Guimarães encontrou o gigante Dan Burn, que, com 1,98m de altura, pulou e marcou o segundo. Na segunda etapa, Hinshelwood descontou para o Brighton, mas a equipe da casa não conseguiu o empate.

Igor Thiago marca de pênalti, e Brentford vence após dois meses

Sensação na Premier League, o Brentford alcançou uma grande vitória neste sábado (2). A equipe, que não triunfava desde 28 de fevereiro, espantou a má fase e superou o West Ham por 3 a 0 na 35ª rodada. Com gol de Igor Thiago selando a conquista dos três pontos, o time subiu para a 6ª posição e se aproximou da classificação para competições europeias.

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Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford (Foto: Reprodução/X)

O primeiro gol saiu aos 15 minutos, quando Mavropanos, pressionado, acabou empurrando a bola contra o próprio gol. Na segunda etapa, Igor Thiago foi o protagonista. Após sofrer pênalti de Diouf, o brasileiro foi para a cobrança e não decepcionou, anotando seu 22º gol na Premier League na temporada. Na reta final, Damsgaard recebeu na área e, com tranquilidade, chutou rasteiro e colocado, fechando o placar.

Wolves empata com Sunderland em jogo marcado por expulsão por puxão de cabelo

Wolves e Sunderland empataram por 1 a 1 no Molineux em partida que teve um lance raro. O Sunderland abriu o placar cedo com Mukiele, de cabeça. A virada do jogo, no entanto, aconteceu ainda no primeiro tempo: o zagueiro Dan Ballard foi expulso após revisão do VAR por puxar o cabelo do atacante Arokodare.

Com um jogador a mais, o Wolves pressionou e conseguiu o empate com Santi Bueno, que cabeceou para o fundo das redes em cobrança de escanteio. Na reta final, Arokodare teve a chance da virada, mas isolou a bola por cima do gol. O resultado manteve o Sunderland na 12ª posição, desperdiçando a chance de se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

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