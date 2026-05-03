Atuação de Endrick em jogo do Lyon chama atenção de europeus: 'Continua'

O Lyon venceu o Rennes por 4 a 2, neste domingo (3), dentro de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. Na partida, o atacante Endrick voltou a ser um dos destaques da equipe do técnico Paulo Fonseca, ao marcar um dos quatro gols da vitória.

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O gol do brasileiro foi o último da equipe. O cronômetro marcava 75 minutos, quando recebeu na área adversária e não pensou duas vez em finalizar ao gol. O arremate saiu forte e no ângulo, de forma indefensável para o goleiro Brice Samba.

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Além de balançar as redes, Endrick foi bastante participativo ao longo do confronto. Em campo, ele colecionou uma grande chance criada, três finalizações e teve oito dribles completados em adversários.

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A partida do atacante não passou despercebida pelos torcedores do Lyon. Nas redes sociais, a repercussão foi grande e Endrick mais uma vez ganhou destaque internacional.

Endrick comemora gol pelo Lyon (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Endrick continua fazendo isso. No momento em que a pressão sai dele, ele fica impossível de ser marcado. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido habilidade. Alguns jogadores precisam de espaço para respirar para se encontrarem primeiro. Ele pode ser apenas um deles".

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Tradução: "Endrick continua arrasando".

Tradução: "Endrick criando 2 grandes chances em um intervalo de 25 segundos".

Tradução: "Até que ponto achariam viável que Mbappé jogasse pela direita? E Vini? Porque para mim o 9 deve ser Endrick".

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