Veja gols de Man United x Liverpool: Matheus Cunha marca; Red Devils estão na frente

A 35ª rodada da Premier League teve um grande atrativo neste domingo (3): Manchester United e Liverpool faziam o maior clássico da Inglaterra pelo Campeonato Inglês. Com tanta história, o jogo começou equilibrado, mas foi logo dominado pelos Red Devils, que saíram na frente com um belo gol de Matheus Cunha. Posteriormente, Benjamim Sesko ampliou. No segundo tempo, os Reds empataram com Szoboszlai e Gakpo; Mainoo deu a vantagem para o time de Manchester. Veja como foram os gols:

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Veja os gols do clássico entre Manchester United x Liverpool:

O primeiro gol saiu de uma jogada de escanteio do Manchester United. Após cruzamento de Mbeumo, a bola sobrou para Matheus Cunha, que estava na entrada da área. O brasileiro esbanjou polivalência, e quando a bola sobrou de primeira, bateu de perna direita, que resvalou na defesa dos Reds. Na segunda, a pelota sobrou novamente para o atacante, que de perna esquerda, chutou e marcou o primeiro da partida.

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Matheus Cunha em ação pelo Manchester United (Foto: Darren Staples/AFP)

O segundo gol foi rodeado de polêmicas. O Manchester United roubou a bola no campo de defesa e saiu em contra-ataque. Bruno Fernandes recebeu e cruzou para Sesko, que chutou fraco, dando chances para Woodman defender. A bola sobrou para Matheus Cunha, que tocou para Luke Shaw, que cruzou para Bruno Fernandes. O português tocou de cabeça, mas Woodman desviou. A bola pegou em Sesko e morreu dentro do gol. A polêmica foi que a bola teria pego nos dedos do atacante. O VAR reviu, mas validou o gol.

A volta do segundo tempo começou de forma eletrizante. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Liverpool, que parecia atordoado com o jogo, voltou com tudo. Após roubar a bola no meio-campo, Szoboszlai chamou a responsabilidade para si, correu, driblou e chutou rasteiro, diminuindo o placar e colocando os Reds de volta para o jogo.

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O ímpeto do Liverpool deu resultado e a equipe chegou ao gol de empate. Após um tiro de meta, Lammens 'dormiu no ponto' e deu um toque terrível para Casemiro. Mac Allister roubou a bola e tocou para Szoboszlai, que serviu Gakpo, que com tranquilidade, empurrou para o gol para empatar a partida.

Após o empate, o Liverpool tomou as rédeas do jogo, mas logo, o Manchester United voltou a dominar o confronto. O duelo era equilibrado, mas os Red Devils voltaram ao jogo e começaram a atacar fortemente. Após grandes chances criadas, o clube de Casemiro e Matheus Cunha e outras estrelas chegou ao gol novamente, com um talismã da base. Com bela jogada do atacante brasileiro, o Manchester United chegou ao gol em cruzamento. A bola sobrou após pipocar, Casemiro não conseguiu chutar e ela sobrou para Mainoo dar uma chicotada rasteira de fora da área, para dar a vantagem para os Red Devils.

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