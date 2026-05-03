Ancelotti, técnico da Seleção, está no Maracanã para acompanhar Flamengo x Vasco

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, está no Maracanã para assistir Flamengo x Vasco neste domingo (3), jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador italiano estará de olhos em possíveis convocados para a Copa do Mundo. Nomes como Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, e Pedro, do time rubro-negro, estão no radar para o Mundial.

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Ancelotti chegou ao estádio carioca ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo, Juan, coordenador técnico Juan, e Cristiano Nunes, preparador físico, todos da CBF. A presença da comissão da Canarinho faz parte do planejamento da entidade visando a convocação para a Copa do Mundo de 2026.

O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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Nomes de Flamengo x Vasco que serão observados por Ancelotti

Grande parte dos jogadores que serão observados por Carlo Ancelotti são do Flamengo. Além de Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira aparecem com grandes chances de ir para a Copa. Assim como Paquetá, que está machucado e não disputa o clássico. Já Pedro, titular do técnico Leonardo Jardim, está um pouco atrás na disputa pela vaga no ataque, mas ainda sonha com a convocação.

Pedro disputa bola com jogador do Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Já pelo lado do Vasco, o único jogador que esteve com Ancelotti na Seleção é Paulo Henrique, convocado para os amistosos com Japão e Coreia do Sul em outubro de 2025. Neste momento, o lateral não tem o mesmo prestígio.