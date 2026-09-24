Conheça o zagueiro Vitor Reis, aposta de Ancelotti na Seleção

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Vitor Reis será titular da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville. O duelo será o primeiro compromisso da equipe desde a eliminação para a Noruega na última edição da Copa do Mundo, e o zagueiro terá Marquinhos, capitão da Amarelinha, como companheiro na defesa.

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O zagueiro é uma das principais revelações recentes do clube paulista, ao lado dos atacantes Endrick e Estêvão, e precisou de apenas 22 jogos para despertar o interesse do Manchester City, então comandado por Pep Guardiola, que concretizou a contratação por valores recordes para um defensor.

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Destaque no Palmeiras e venda recorde

Vitor Reis chegou ao Palmeiras ainda em 2016 e realizou todo o processo de formação nas categorias de base antes de ser promovido ao elenco profissional, em 2024, pelo técnico Abel Ferreira. Durante a trajetória na base, conquistou o bicampeonato brasileiro Sub-17, em 2022 e 2023, e da Copa do Brasil da categoria, nos mesmos anos, além dos títulos paulistas Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, entre outros. Também foi capitão da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 de 2023.

A primeira partida pela equipe principal aconteceu em junho de 2024. Ao todo, foram 22 jogos, 19 deles como titular, com dois gols marcados, contra Corinthians e Flamengo, ambos no então Allianz Parque. A capacidade para participar da construção das jogadas, aliada ao bom desempenho no jogo aéreo e ao posicionamento em campo, chamou a atenção da comissão técnica de Guardiola, que já mantinha observadores para acompanhar o zagueiro.

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O Manchester City acertou a contratação de Vitor Reis por 37 milhões de euros. Desse valor, 35 milhões ficaram com o Palmeiras, que detinha 100% dos direitos econômicos do zagueiro. A diferença de 2 milhões de euros ocorreu em razão de um atraso no fluxo de pagamento do clube inglês, que havia previsto a quitação à vista. Para honrar seus compromissos, o Alviverde antecipou o recebimento do valor, o que explica a diferença entre os montantes.

Vitor Reis, ex-Palmeiras, no Maguei (Foto: Divulgação)

Vitor Reis superou Beraldo, ex-São Paulo, que havia sido negociado com o Paris Saint-Germain, da França, por 20 milhões de euros, até então a maior transferência de um zagueiro realizada por um clube brasileiro.

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Primeira convocação e novo ciclo da Seleção Brasileira

Ancelotti convocou Vitor Reis pela primeira vez em março, quando o zagueiro estava emprestado ao Girona, da Espanha, para o amistoso contra a Croácia, após lesão de Gabriel Magalhães. Na ocasião, o defensor não chegou a entrar em campo e também ficou fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Após o Mundial, Ancelotti iniciou um novo ciclo à frente da Seleção Brasileira e promoveu mudanças em diferentes setores da equipe. Com isso, Vitor Reis voltou a ser convocado. Por clubes, foi chamado de volta pelo Manchetsre City, agora sob comando de Maresca, e atuou em duas partidas da equipe inglesa na atual temporada euripeua.

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