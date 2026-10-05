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Brasil foi a única seleção no top 10 da Fifa que perdeu para a Noruega em 2026

Mesmo com o temido Haaland, algoz brasileiro na Copa penou contra outros europeus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 19:53
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Haaland ganha de Gabriel Magalhães e marca para a Noruega contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Haaland ganha de Gabriel Magalhães e marca para a Noruega contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

O nível de enfrentamento da Seleção Brasileira na Super Data Fifa — Austrália, duas vezes, e Índia — marcou o início do ciclo de renovação de Carlo Ancelotti visando à Copa do Mundo de 2030, e não empolgou. Ainda ressentido após a eliminação para a Noruega no Mundial, o torcedor ainda viu o Brasil cair uma posição no ranking da Fifa nesta segunda-feira (5), justamente após a derrota do algoz escandinavo para Portugal sob o comando de Jorge Jesus.

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Para efeito de comparação, o Brasil foi o único representante do top 10 da Fifa derrotado pela Noruega em 2026, no dia 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na mesma competição, a seleção europeia enfrentou França e Inglaterra e acabou sendo derrotada nos dois duelos.

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No recorte da temporada, até o momento, Noruega enfrentou sete vezes rivais posicionados no top 10 do ranking da Fifa: perdeu para Holanda, França, Inglaterra e Portugal; empatou com Marrocos; e venceu o Brasil, com dois gols de Haaland. Já a Seleção foi derrotada pela França, terceira colocada no ranking, no amistoso disputado em março, e empatou com o Marrocos, sétimo colocado, na estreia do Mundial, em junho.

CONFIRA O DESEMPENHO DA NORUEGA

  1. 27/03 (amistoso): Holanda 2 x 1 Noruega - *Holanda 7ª no ranking da Fifa.
  2. 26/06 (Copa do Mundo): França 4 x 1 Noruega - *França 3ª colocada.
  3. 05/07 (Copa do Mundo): Brasil 1 x 2 Noruega - *Brasil 6º colocado.
  4. 11/07 (Copa do Mundo): Noruega 1 x 2 Inglaterra - *Inglaterra 4ª colocada.
  5. 27/09 (Liga das Nações): Noruega 1 x 2 Portugal - *Portugal 7º colocado.
  6. 04/10 (Liga das Nações): Portugal 2 x 1 Noruega.

*Posição das seleções no ranking na data dos confrontos.

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Apesar do saldo positivo — duas vitórias e um empate — e do pedido de paciência de Ancelotti no início do processo de renovação da Seleção, com 17 novidades na primeira convocação pós-Copa de 2026, a queda no ranking da Fifa, aliada ao nível de enfrentamento em amistosos contra Austrália e Índia, indica que os testes ficaram longe de convencer o torcedor brasileiro, principalmente pela dificuldade de encaixe com o calendário europeu, consumido pela Liga das Nações na última Data Fifa.

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Vini Jr. disputa a bola na goleada do Brasil sobre a Índia
Vini Jr. disputa a bola na goleada do Brasil sobre a Índia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

CBF CONFIRMA DATA DE AMISTOSOS DE NOVEMBRO

A CBF confirmou as datas e os horários dos próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura durante a Data Fifa de novembro, em Singapura.

O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, a Seleção Brasileira encara Singapura, às 7h.

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Confira a programação do Brasil

  • 14 de novembro: Brasil x Japão — 7h15 (de Brasília)
  • 17 de novembro: Brasil x Singapura — 7h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Singapura
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