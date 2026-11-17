Endrick teve mais um motivo para comemorar nesta terça-feira (17). Autor de um dos gols da goleada da Seleção Brasileira por 7 a 0 sobre Singapura, em amistoso no Estádio Nacional de Singapura, o atacante completou três anos de trajetória pela equipe principal justamente no encerramento da temporada de 2026. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o jogador marcou o quarto gol brasileiro com uma finalização de fora da área, após jogada individual.

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A marca acontece no mês em que Endrick completa três anos de sua estreia com a camisa da Seleção. O primeiro compromisso do atacante pela equipe principal foi em novembro de 2023, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, o jogador soma 26 partidas, cinco gols e três assistências pelo Brasil.

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Além dos números individuais, o atacante mantém um retrospecto positivo quando consegue marcar pela equipe nacional. Em cinco partidas nas quais balançou as redes, a Seleção Brasileira nunca saiu derrotada: foram quatro vitórias e um empate. A sequência reúne resultados em amistosos e confrontos importantes do calendário internacional.

Relembre os gols de Endrick pela Seleção Brasileira

O primeiro gol de Endrick pela equipe principal aconteceu em março de 2024. Na ocasião, o atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, em amistoso disputado em Londres.

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Pouco depois, voltou a deixar sua marca no empate por 3 a 3 com a Espanha. Ainda em 2024, também marcou na vitória brasileira por 3 a 2 sobre o México, ampliando sua participação ofensiva pela equipe nacional.

O quarto gol veio em junho de 2026, no triunfo por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da Copa do Mundo. Agora, diante de Singapura, Endrick chegou ao quinto tento e manteve a invencibilidade brasileira nos jogos em que marcou.

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Com três anos de Seleção, 26 partidas disputadas e participação direta em oito gols, o atacante encerra 2026 com mais um registro positivo em sua trajetória pela equipe principal. A goleada sobre Singapura também marcou o último compromisso do Brasil na temporada.

Endrick marcou pela Seleção Brasileira (Foto: Gabriel Vidal /Pera Photo Press/Folhapress)

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