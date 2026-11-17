Gabriel Bontempo passa por avaliação após pancada em jogo da Seleção
Menino da Vila deixou o gramado aos 39 minutos da segunda etapa após sentir dores na região da cintura, mas não deve ser preocupação para a reta final da temporada
Gabriel Bontempo, jogador do Santos, passou por avaliação dos médicos da CBF após deixar o campo no jogo da Seleção Brasileira contra Singapura, na manhã desta terça-feira (17). Segundo apuração do Lance! com pessoas internas da entidade e próximas ao jogador, foi constatada uma pancada na região da cintura. A princípio, o atleta está bem e não deve ser preocupação. O meio-campista já está a caminho da cidade de Santos.
O jogador entrou aos 15 minutos da segunda etapa e permaneceu em campo até os 39, atuando por cerca de 25 minutos. Como a Seleção já havia feito todas as substituições, ninguém entrou em seu lugar, e a equipe terminou a partida com um atleta a menos.
Vale destacar que o jogador já era desfalque certo para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), válida pela 35ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica do Santos conta com Bontempo para as três últimas partidas do Peixe na temporada.
Bontempo elogiado por Ancelotti
Na entrevista coletiva desta segunda-feira (16), véspera do amistoso, Carlo Ancelotti voltou a elogiar o meio-campista santista. O técnico da Seleção Brasileira citou o Menino da Vila como um dos novos nomes do atual ciclo da Amarelinha, que vêm recebendo boa avaliação da comissão técnica.
— O momento é bastante claro. Estamos fazendo testes e vendo novos jogadores. A sensação desses novos jogadores, como Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus, Jair, são notas muito positivas, sem querer nomear todos — declarou Carlo Ancelotti.
Segundo apuração do Lance! com pessoas próximas ao treinador, Bontempo já havia deixado uma "ótima" impressão em sua primeira convocação, durante os amistosos contra Austrália e Índia.
Esta não foi a primeira vez que o italiano elogiou o jovem e o colocou como um dos jogadores ligados ao futuro da Seleção. Na coletiva para apresentar os 26 nomes da lista atual, no dia 29 de outubro, o técnico citou a personalidade do meia alvinegro e destacou seus méritos para integrar o grupo.
— Gostei do Bontempo, de sua atitude, de sua personalidade. Estou gostando de sua progressão, jogou muito bem contra o Palmeiras. Então, acho que ele é merecedor de estar com a gente — afirmou Ancelotti.
Durante a primeira passagem de Bontempo pela Seleção, entre 25 de setembro e 3 de outubro, o treinador já havia citado nominalmente algumas das jovens promessas ao apontar a renovação do elenco nacional.
— Dos jovens que estão aqui, eu gostei muito do Arthur Dias, que não conhecia; gostei dos goleiros, que não conhecia; Bontempo, Jair. Temos futuro, apesar das críticas — declarou o comandante na coletiva do dia 28 de setembro.
Pelo Brasil, o Menino da Vila soma 126 minutos em campo e tem uma assistência registrada. Ao todo, Bontempo foi convocado nas duas Datas Fifa pós-Copa e esteve à disposição de Ancelotti nos últimos cinco jogos.
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