Três dias separaram a derrota por 3 a 2 para o Japão da goleada por 7 a 0 sobre Singapura, e nenhum dos dois resultados explica o que a Seleção é hoje. O primeiro jogo mostrou um time que tentou pressionar e não conseguiu. O segundo mostrou um time goleando a 148ª seleção do ranking da Fifa em um estádio vazio. Entre um extremo e outro existe um modelo de jogo em construção que ainda não entregou uma única partida de controle contra adversário de nível. É por isso que o trabalho de Ancelotti, até aqui, não é bom.

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Comece pelo que o técnico quer. Ancelotti quer pressão alta, recuperação rápida e ataque em poucos toques, com inversão de lado. O problema aparece no encaixe. Contra o Japão, o Brasil marcava em 4-4-2 e o adversário girava a bola com Tanaka e Kamada para abrir o lado esquerdo. André ficava em situação de um contra dois, Bruno Guimarães subia adiantado demais e liberava o corredor central, Carlos Augusto saltava atrasado. O Japão saía com facilidade, encontrava o entrelinha e obrigava a linha defensiva a compensar em cima do próprio erro. Pressão desorganizada é pior do que pressão nenhuma, porque expõe o time na altura errada do campo.

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No segundo gol japonês o mecanismo ficou ainda mais claro. O Brasil defendia em 4-5-1 e Vinícius Júnior saiu da ponta esquerda para recompor uma linha de quatro que ninguém pediu. O Japão construiu exatamente por ali, o lateral chegou ao fundo e o cruzamento encontrou finalização dentro da área. É uma decisão que não se sustenta em nenhum manual, ainda mais em um jogador que, no mesmo jogo, fez dois gols e colocou Estêvão na cara do goleiro. Ancelotti tem razão quando cobra função básica. Também é verdade que ele ainda não construiu um time capaz de sobreviver ao Vinícius fora do script.

O problema nas escolhas táticas

A camada mais grave está com a bola. O Brasil não conseguiu progressão pelo meio em praticamente todo o primeiro tempo contra o Japão. O repertório que Ancelotti importou do Real Madrid depende de um Kroos e de um Modric para inverter com precisão. Aqui, só Bruno Guimarães executa esse passe com regularidade. André Santos fica um degrau abaixo e o resto do meio-campo circula a bola sem furar linha.

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O terceiro gol japonês resume o problema melhor que qualquer métrica. João Gomes recebeu, segurou, girou e perdeu a bola porque não tinha opção de progressão. Nenhum companheiro apareceu no corredor central. O Japão roubou e matou em transição. Gol assim nasce do desenho: um time que não oferece linha de passe adiantada transforma o meio-campista em bombeiro. Quem precisa escolher entre o passe para trás e o risco individual está sendo mal servido pelo próprio modelo.

Endrick e Estêvão tiveram facilidade para jogar diante de Singapura (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O que o 7 a 0 vale e o que ele esconde

Agora olhe para Singapura. O 7 a 0 tem valor real para Endrick, para Estêvão, para Rayan e para a confiança de Vinícius, que fez hat-trick em vinte minutos e chegou a cinco gols em dois jogos nesta Data Fifa. Serve para rodar elenco, testar nomes e dar minutagem. Medir modelo de jogo pede outro tipo de adversário: Singapura é a 148ª seleção do ranking, o estádio estava vazio e o jogo tinha mais cara de compromisso comercial da CBF do que de teste de alto nível. Quem quiser tirar conclusão tática daquela noite vai enxergar o que não existe.

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Ancelotti foi expulso contra o Japão e assistiu ao 7 a 0 do banco de fora. O detalhe é simbólico. A Seleção que ele quer ainda não apareceu em campo com ele, e a que apareceu sem ele goleou um adversário irrelevante. Tenho dúvida se o elenco absorveu o que está sendo pedido, porque os erros de encaixe e de atitude se repetem em jogadores diferentes, e repetição em gente diferente costuma apontar para treino. Tenho dúvida também se o treinador achou o remédio, já que a resposta dele à dificuldade foi insistir na mesma estrutura. A cobrança precisa ser dividida. Nenhuma das duas partes está entregando.

O que sobra desses dois amistosos é um diagnóstico incômodo para quem veste a amarelinha. O prognóstico para março de 2027 é de time oscilante, capaz de um jogo de pressão aceitável, com o resultado dependendo mais de brilho individual do que de padrão coletivo. Mas ainda longe do que o torcedor brasileiro anseia ver a sua Seleção jogar. Eu que aplaudi a contratação de Ancelotti, agora estou cheio de dúvidas. Vejo alguém (um dos treinadores mais vencedores da história) querendo encaixar um quadrado em um círculo, e isso geralmente termina não funcionando. E nossa alma torcedora penta campeã merece mais do que isso.

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