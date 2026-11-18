O lateral-esquerdo Douglas Santos encerrou 2026 com motivos para comemorar na Seleção Brasileira. Depois de disputar sua primeira Copa do Mundo, o jogador esteve presente em todas as convocações seguintes ao torneio e ganhou sequência no grupo comandado por Carlo Ancelotti. Na terça-feira (17), foi titular na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, no último compromisso do Brasil na Data Fifa deste ano.

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A partida também marcou um momento inédito para o camisa 6. No segundo tempo, após a saída de Bruno Guimarães, Douglas assumiu a braçadeira de capitão da Seleção pela primeira vez. A oportunidade coroou uma temporada de afirmação do jogador no grupo brasileiro.

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Após a vitória, o lateral destacou a importância das experiências vividas ao longo do ano e a satisfação de continuar recebendo oportunidades com a camisa da Seleção.

— Conseguimos trabalhar, evoluir como equipe e terminar o ano com uma grande vitória. Para mim, particularmente, tem um significado ainda maior por tudo o que vivi nesta temporada. Disputar uma Copa do Mundo era um sonho de criança e poder realizar isso foi indescritível. Depois, continuar sendo convocado, participar dos jogos e seguir fazendo parte desse grupo mostra que o trabalho está sendo reconhecido. Fico muito feliz e motivado para continuar evoluindo e ajudar a Seleção nos próximos desafios — afirmou.

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Trajetória vitoriosa no Zenit

Além da experiência com a Seleção, Douglas Santos também acumula conquistas no futebol europeu. Capitão do Zenit, da Rússia, o lateral está no clube desde 2019 e soma seis títulos do Campeonato Russo, cinco da Supertaça da Rússia e duas Taças da Rússia.