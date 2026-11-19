Wallace revela sonho de defender a Seleção e manda recado a Ancelotti: 'Tem que me convocar'
Zagueiro do Grêmio falou ao Lance! sobre a expectativa de uma oportunidade com a camisa do Brasil, citou suas referências na posição e destacou o trabalho para evoluir no clube
A Seleção Brasileira está entre os principais objetivos de Wallace na carreira. Titular do Grêmio desde que chegou ao clube, na metade da temporada, o zagueiro não esconde o desejo de receber uma oportunidade com a camisa amarelinha. Em entrevista ao Lance!, o defensor falou sobre a expectativa de uma convocação e destacou a confiança no próprio potencial para alcançar o objetivo.
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— Grande expectativa. Será muito gratificante representar nossa nação e essa Seleção Brasileira. Acredito que é o sonho de todos nós. Sou um cara movido por fé. Mesmo ainda que eu não esteja lá, eu me vejo lá. Tenho certeza de que, com muito trabalho e acreditando que, no tempo certo, o Senhor vai me presentear — afirmou.
O zagueiro é um dos destaques do Tricolor na temporada, que está na final da Copa do Brasil, e soma números superiores aos de jogadores que já receberam chance com Ancelotti para a renovação da Seleção visando a Copa de 2030.
Wallace também acompanha os jogadores que atualmente ocupam espaço na defesa da Seleção. Entre suas referências estão Marquinhos e Thiago Silva, além de Gabriel Magalhães, que vem ganhando protagonismo na equipe nacional.
— Acompanho há muito tempo o Marquinhos e o Thiago Silva. Já fiz muitas análises deles, são referências para nós. Agora está vindo o Gabriel Magalhães, um dos principais zagueiros da Seleção. Olho para esses caras com admiração. Tenho certeza de que o Wallace pode não somente entregar aquilo que eles entregaram, mas também um pouco mais — declarou.
Ao ser questionado sobre o que diria ao técnico Carlo Ancelotti caso tivesse a oportunidade de conversar com o italiano, o defensor aproveitou para reforçar sua candidatura à Seleção.
— Alô, alô, Mister! Acho que tu 'tem' que me convocar porque sou um cara que quer se entregar totalmente pela Seleção Brasileira. Tenho certeza de que posso ajudar meus companheiros a ir em busca de mais uma Copa para essa nação que merece — brincou.
Wallace destaca liderança e trabalho no Grêmio
Além do objetivo individual, Wallace também falou sobre o papel que procura exercer dentro do elenco gremista. Mesmo jovem, o zagueiro acredita que a liderança é uma característica que precisa ser colocada em prática e vê sua influência sobre os companheiros como parte importante de sua contribuição à equipe.
— Acredito que todos nós temos uma liderança dentro de nós. Só falta colocarmos isso para fora. Eu carrego essa liderança e estou expondo essa liderança para fora. Dentro de campo, acredito que posso ajudar alguns companheiros, independentemente da idade ou experiência — explicou.
O defensor também atribuiu seus números individuais ao trabalho diário. Segundo dados do Sofascore, Wallace registra 91% de aproveitamento nos passes. O jogador, porém, ressaltou que a evolução não aconteceu de forma imediata.
— Sobre os números, tudo foi construído com muita concentração. Sempre fui um cara que não era o mais talentoso, mas sempre fui o mais esforçado. Cada dia de treino, cada evolução em um gesto técnico ou sistema defensivo. Tudo foi construído através de muito treino, concentração e dedicação — completou.
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