Auxiliar de Ancelotti diz que Seleção 'encontrou equilíbrio tático'
Francesco Mauri comandou o Brasil na goleada por 7 a 0 sobre Singapura
A goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura pode ter ressalvas pela fragilidade do adversário, mas para um dos auxiliares técnicos de Carlo Ancelotti, os jogos desta Data Fifa serviram para clarear alguns caminhos. Na avaliação de Francesco Mauri, que comandou a Seleção nesta terça-feira (17) por causa da suspensão de Ancelotti, a comissão técnica encerra o ano com a "sensação" de ter encontrado o rumo tático.
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— (No geral]) não são os resultados que toda a torcida espera, claro que a expectativa dessa camisa é muito alta. O que posso dizer é que depois da Copa estamos dentro de um processo de renovação. Ficamos muito contentes depois deste jogo e desta Data Fifa, mas também da Data Fifa de outubro, porque ficamos com a ideia muito clara. Vimos jovens muito bons e pensamos que esses jovens podem ajudar muito neste processo. Terminamos com a sensação de poder ter encontrado um equilíbrio tático que antes não estava certo — considerou Francesco Mauri, em rápida entrevista coletiva concedida logo após o jogo, em Singapura.
Para Mauri, o desempenho dos jogadores, sobretudo Vini Jr e Rayan, deve ser enaltecido, mesmo que o jogo desta terça não tenha exigido muito.
— Vini Jr falou muito bem ontem (segunda-feira), foi honesto porque falou do momento difícil também que está passando no clube. A temporada é muito longa e nosso processo é muito claro. Temos jogadores muito importantes que estiveram nesta data e também antes, e o Vini é um deles. Sua atitude foi fantástica porque, como falamos antes do jogo, não tem que olhar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo — ponderou o auxiliar de Ancelotti.
Francesco Mauri também elogiou a atuação de Rayan, que pela primeira vez foi escalado como meia pelo lado esquerdo.
— Seguramente o Rayan ajudou muito a ele (Vini Jr), sem bola e com bola. Ele dá muita profundidade com bola, então é mais difícil meter dois jogadores para dobrar a marcação a ele, e sem bola o Vini pode ficar um pouco mais alto e defender um pouco mais com esse 4-4-2, com o Rayan que pode ajudar um pouco mais na pressão no lateral rival.
Apesar disso, o auxiliar não cravou a permanência do ex-jogador do Vasco nessa função em jogos futuros.
— Ficamos muito contentes com a atuação do Rayan, mas não significa nada, porque temos outros jogadores que podem jogar nessa posição. Nessa data não tivemos o Danilo que pode jogar sem problemas nessa posição, o André Luiz também pode jogar nessa posição. O Rayan é um cara muito importante, já demonstrou na Copa e agora vai seguir crescendo. Não temos que esquecer que ele é muito jovem ainda, mas ele seguramente demonstrou muita inteligência tática para poder jogar em diferentes posições. Pode jogar como ponta e pode jogar como meia.
Agora, a Seleção Brasileira terá um período de quase cinco meses sem jogos. O grupo só volta a se reunir em março, para a primeira Data Fifa de 2027. Isso não quer dizer, contudo, que a comissão técnica de Carlo Ancelotti não terá trabalho até lá.
— Temos muito tempo daqui até março, vamos acompanhar todos os jogadores, uma lista muito larga, vamos olhar muitos jogos. Seguramente minha esposa não vai ficar contente com o número de jogos que vou acompanhar e olhar, mas é uma parte do trabalho que, como falou o míster (Ancelotti), é novo para nós também. Gosto muito de ver muitos jogos, de muitas ligas, do Brasileirão, da Liga Europeia, porque o Brasil, sem dúvida, é o país que tem mais jogadores e vai seguir assim sempre porque é um país que vive pelo futebol.
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