Goleada sem peso não ajuda e Brasil segue em queda no ranking da Fifa
Derrota para o Japão e vitórias contra times inexpressivos prejudicam a Seleção
A atualização do ranking após a data-Fifa trouxe más notícias para o Brasil. A seleção segue em queda na tabela e ocupa agora a sétima posição, com 1800.91 pontos. Depois de perder uma posição para Portugal, agora foi a vez do Marrocos passar o país.
A derrota para o Japão, por 3 a 2, teve grande peso na queda. Foram 6,15 pontos perdidos. A escolha por enfrentar Singapura tampouco ajudou no ranking da Fifa. Por ter uma posição muito baixa, o Brasil tinha pouco a ganhar com uma vitória, mas muito a perder em caso de empate ou derrota. Apesar dos 7 a 0, a seleção ganhou apenas 0,55 pontos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O ranking da Fifa é liderado pela campeã mundial Espanha, seguida por Argentina e França. Dentro do top-10, a maior subida foi Marrocos, que passou de sétimo para quinto, graças ao Brasil e à derrota de Portugal para a Dinamarca por 4 a 1.
A novidade no top-10 do ranking é a Colômbia. Ela passou o México, que perdeu 20 pontos com a derrota por 3 a 2 para a Jamaica.
Confira o top-10 do ranking da Fifa
Como foi Brasil 7 a 0 Singapura
Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.
A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time. Com titulares ou reservas, com experientes ou novatos, o Brasil seguiu jogando sem dificuldades. E, no ritmo que quis, ampliou o marcador. Estêvão, Rayan e Allan marcaram e definiram a goleada.
Mais LANCE!
Opinião: Seleção encerra ano sem fazer dever de casa porque só joga fora
Passou da hora de a CBF conciliar discurso com prática em relação ao torcedor
Endrick marca, completa três anos pela Seleção e mantém sequência invicta
Atacante chegou a cinco gols pela equipe principal do Brasil
Endrick anuncia nascimento do filho Kendrick e revela decisão sobre exposição do bebê
Atacante dedicou gol pela Seleção Brasileira ao filho e à esposa, Gabriely Miranda, que relatou ataques durante a gravidez
Gabriel Bontempo passa por avaliação após pancada em jogo da Seleção
Menino da Vila deixou o gramado aos 39 minutos da segunda etapa após sentir dores na região da cintura, mas não deve ser preocupação para a reta final da temporada
Lucas Emanuel, do Botafogo, projeta Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção: 'Sonho realizado'
Joia do Glorioso já estreou no profissional e brilhou em jogo no Nilton Santos
Análise tática do Guffo: por que o trabalho de Ancelotti ainda não é bom
Um ano e meio depois, modelo de jogo do técnico ainda está em construção
Torcida do Corinthians reage a André em Brasil x Singapura: 'Poderia'
Jogo no Estádio Nacional de Singapura encerra temporada para o time de Ancelotti
Espanhóis reagem à atuação de Vini Jr em Brasil x Singapura: 'Não importa'
Jogador marcou três gols na partida
Galvão Bueno é sincero após goleada do Brasil: 'Falta de respeito'
Seleção Brasileira venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Atuação de ex-Vasco em Brasil x Singapura repercute: 'Vocês não sabem'
Jogador entrou na segunda etapa da partida
Auxiliar de Ancelotti diz que Seleção 'encontrou equilíbrio tático'
Francesco Mauri comandou o Brasil na goleada por 7 a 0 sobre Singapura
Atitude de Vini Jr em Brasil e Singapura viraliza no exterior: 'Não sabe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Campeão do mundo dispara sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não é mais'
Comentário foi feito após a goleada sobre Singapura
Vini Jr ultrapassa Fred e Firmino e iguala Gabriel Jesus na artilharia do Brasil
Camisa sete marcou três gols na vitória sobre Singapura
Rayan vira assunto após goleada do Brasil na Singapura: 'Deveria'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Torcida do Palmeiras reage a atuação de Allan: 'É simples'
Jogador entrou na segunda etapa de Brasil x Singapura
Gabriel Bontempo, do Santos, deixa o campo após sentir dores em jogo da Seleção
Menino da Vila entrou no segundo tempo contra Singapura e atuou por 25 minutos antes de sair com dores na cintura; Brasil terminou o duelo com um a menos
Vini Jr. avalia vitória do Brasil sobre Singapura: 'Poderia ter feito mais'
O atacante marcou três gols na goleada brasileira
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em goleada: 'Não vai'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)