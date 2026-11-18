A atualização do ranking após a data-Fifa trouxe más notícias para o Brasil. A seleção segue em queda na tabela e ocupa agora a sétima posição, com 1800.91 pontos. Depois de perder uma posição para Portugal, agora foi a vez do Marrocos passar o país.



A derrota para o Japão, por 3 a 2, teve grande peso na queda. Foram 6,15 pontos perdidos. A escolha por enfrentar Singapura tampouco ajudou no ranking da Fifa. Por ter uma posição muito baixa, o Brasil tinha pouco a ganhar com uma vitória, mas muito a perder em caso de empate ou derrota. Apesar dos 7 a 0, a seleção ganhou apenas 0,55 pontos.

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O ranking da Fifa é liderado pela campeã mundial Espanha, seguida por Argentina e França. Dentro do top-10, a maior subida foi Marrocos, que passou de sétimo para quinto, graças ao Brasil e à derrota de Portugal para a Dinamarca por 4 a 1.



A novidade no top-10 do ranking é a Colômbia. Ela passou o México, que perdeu 20 pontos com a derrota por 3 a 2 para a Jamaica.

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Confira o top-10 do ranking da Fifa

Ranking da Fifa (reprodução)

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time. Com titulares ou reservas, com experientes ou novatos, o Brasil seguiu jogando sem dificuldades. E, no ritmo que quis, ampliou o marcador. Estêvão, Rayan e Allan marcaram e definiram a goleada.