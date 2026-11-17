Endrick é pai pela primeira vez. O atacante revelou o nascimento de Kendrick, fruto do relacionamento com Gabriely Miranda, após a goleada da Seleção Brasileira por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17). Autor de um dos gols da vitória, o jogador dedicou o tento ao filho e à esposa.

Em entrevista à Globo, Endrick elogiou a força de Gabriely durante o pós-parto e revelou que a companheira o incentivou a viajar para defender a Seleção Brasileira, mesmo diante do nascimento da criança.

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— Graças a Deus, minha esposa deu à luz a ele. É um garoto maravilhoso, minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele, foi para a minha esposa, que é uma mulher muito forte por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil e ela é uma esposa maravilhosa — declarou.

— Ela foi uma das primeiras a falar para mim vir para representar a minha seleção. E ela está lá, está cuidando dele, então eu tenho que valorizar bastante a família que eu tenho e agradecer muito a Deus — completou.

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Endrick também explicou a decisão de não anunciar o nascimento do filho nas redes sociais. O atacante afirmou que prefere preservar a vida pessoal e que caberá a Kendrick decidir, no futuro, se deseja ter uma imagem pública.

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— Eu sou um cara que gosta de falar somente da minha carreira, porque a gente sabe como é que é a imprensa, como é que é a internet, infelizmente. E eu prefiro deixar a minha vida pessoal de lado, e é uma decisão dele no futuro se ele quiser aparecer ou não.

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Mulher de Endrick relata desejos de morte e ataques durante a gravidez

Gabriely Miranda também se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (17). A influenciadora explicou que a decisão de não expor Kendrick foi tomada em conjunto com Endrick e revelou ter sido alvo de mensagens de ódio e desejos de morte ao longo do relacionamento com o jogador, inclusive durante a gestação.

— Foram inúmeras mensagens de ódio, desejos de morte, comentários maldosos e ataques que nenhuma mulher deveria ter de enfrentar, muito menos durante uma gestação. E, infelizmente, vejo que isso continua a acontecer com tantas outras mulheres grávidas. É assustador perceber até onde algumas pessoas são capazes de chegar e pior ainda, imaginar que um bebê, o meu próprio filho, também possa vir a ser alvo de comentários maldosos, julgamentos e especulações. Sinceramente, isso é desumano, cruel — escreveu Gabriely.

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A influenciadora reforçou que pretende preservar a segurança, a privacidade e a inocência do filho. O casal, que oficializou a união em setembro de 2024, optou por não divulgar a data de nascimento da criança.

— Espero, sinceramente e do fundo do coração, que respeitem a nossa decisão, o nosso espaço e a forma como escolhemos viver este momento. A nossa escolha é não expor o nosso filho, e esperamos que isso seja respeitado — finalizou.