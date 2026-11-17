Após a vitória da Seleção Brasileira sobre Singapura nesta terça-feira (17), a atuação de Vinicius Júnior virou assunto entre torcedores espanhóis. O jogador brasileiro foi o principal nome da goleada por 7 a 0 do time de Carlo Ancelotti, marcando três vezes.

➡️Veja os gols da vitória elástica do Brasil sobre Singapura

Vivendo um momento instável no Real Madrid, o atacante recebeu recados de torcedores do clube que desejam que ele dê a volta por cima.

Veja alguns comentários:

Tradução: Os rivais são os que são, mas neste momento não importa; Vini precisava recuperar sensações e GOL. Não quero dizer que vai ser um antes e um depois, mas sim tenho claro que ganhou muita confiança nesta Data Fifa.

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Tradução: E mais gols do Vini. Doses de confiança. Este é o caminho.

Tradução: O melhor é que Vini está com confiança.

Os gols são secundários. Essa confiança que ele tem agora, ele tem que levar para Madri, igual que Endrick. OBVIAMENTE não é o seu auge, mas um Vini a 50-60% é um Vini que ao Real Madrid cabe.

Tradução: 3 gols do Vini com o Brasil hoje. É evidente que os rivais são inferiores, mas, na atual situação do Vini, isso não importa; vai ajudá-lo a ganhar muito mais confiança e chegará ao 100% com o Madrid.

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Vini Jr comemora gol contra Singapura (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

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Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.