Lucas Emanuel, do Botafogo, projeta Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção: 'Sonho realizado'
Joia do Glorioso já estreou no profissional e brilhou em jogo no Nilton Santos
Disputar a Copa do Mundo Sub-17 é um sonho realizado pelo atacante Lucas Emanuel. A joia do Botafogo, que é um dos destaques no cenário das categorias de base do país, foi chamada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci e é uma das esperanças de gols para o Mundial, que terá início neste sábado (21), no Catar.
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— É um sonho realizado. Desde criança, acredito que todo moleque que gosta de jogar futebol sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira e disputar uma Copa do Mundo — disse o centroavante, em entrevista ao site da CBF.
Lucas Emanuel surgiu como opção no elenco principal do Botafogo logo após a Copa do Mundo, brilhando no sub-17 e nas passagens pelo sub-20. Em sua estreia, contra o Santos, marcou um golaço no Nilton Santos para ajudar na vitória por 2 a 1, ainda sob o comando de Franclim Carvalho.
O atacante valorizou a preparação para a Copa do Mundo, feita na Suíça, e o trabalho de Patetuci à frente da comissão técnica. O grande objetivo, claro, é voltar para casa com o título na bagagem.
— A preparação na Suíça foi determinante. O grupo está unido, está forte e vamos em busca do título, que é o mais importante. É muito bom estar aqui com esse grupo maravilhoso, com o Dudu, aprendendo com ele. Isso é muito gratificante para mim. Desde a minha primeira convocação, na preparação anterior, pude aprender bastante — destacou.
— Ser campeão é poder desfrutar cada momento lá, junto com a minha equipe, com o Brasil, e levar as melhores experiências para o meu clube também. Ser campeão é o mais importante, trazer o troféu — concluiu.
O Brasil está no Grupo I da Copa do Mundo Sub-17, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da Seleção será no sábado (21), contra a Irlanda.
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