A Seleção Brasileira encerrou mais uma temporada em débito com o torcedor, e isso porque ficou devendo muito. Deveu boas atuações na Copa do Mundo e depois dela, mas deveu também demonstrações inequívocas de que quer mesmo se reaproximar do torcedor, para além do discurso de dirigentes da CBF ou de integrantes da comissão técnica.

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No campo, é difícil apontar um único jogo entre os 14 que disputou em 2026 que tenha sido capaz de encher os olhos do torcedor. A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá às vésperas da Copa do Mundo talvez tenha sido a única partida que conseguiu dar um suspiro de esperança. E talvez não seja coincidência que aquela tenha sido a única disputada no Brasil em todo o ano.

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Carlo Ancelotti reconheceu na segunda-feira (16) que o trabalho que vem fazendo desde que assumiu a Seleção Brasileira, há um ano e meio, "não é suficiente". O auxiliar Francesco Mauri disse algo parecido após os 7 a 0 sobre Singapura, um dia depois. Por causa dessas declarações, muita gente Brasil afora finalmente conseguiu concordar em alguma coisa com eles.

Quando a CBF trouxe Carlo Ancelotti a entidade contratou, em essência, duas coisas. A primeira foi a capacidade de um dos treinadores mais vitoriosos e reconhecidos do planeta. A segunda foi um escudo para ela mesma, CBF, alvo de todo tipo de crítica, justas ou nem tanto.

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Até aqui, Ancelotti não conseguiu fazer a Seleção jogar no campo aquilo que se espera de um time comandado por ele. E isso faz com que o escudo contra a entidade que comanda o futebol brasileiro seja tão eficiente quanto a defesa da seleção de Singapura.

Mas mudar o treinador, como muitos pedem, talvez seja a decisão mais equivocada que os dirigentes possam tomar desde que alguém teve a ideia, lá atrás, de mandar todos os jogos da Seleção Brasileira para fora do País.

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Brasil e Singapura jogaram para pouco público (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil só vai voltar a jogar bem quando o treinador à beira do campo tiver suporte, tempo de trabalho e continuidade. A Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 por erros de avaliação de Ancelotti para a competição e para o jogo com a Noruega, mas caiu sobretudo pelos incontáveis erros de gestão da CBF ao longo de todo o ciclo passado, que incluiu a passagem de outros três treinadores. Só acreditava que o Brasil seria hexa quem ainda se ancora nos discursos cada vez mais vazios de "somos o País do futebol" e similares, ignorando que enquanto isso as seleções que têm jogado o fino da bola nas últimas duas décadas o fazem graças a trabalhos de longo prazo e calcados em evidências do presente, não do passado.

E vai ajudar muito se a CBF finalmente transformar em prática o discurso de que quer o torcedor próximo da Seleção. Como acreditar nisso se a entidade leva os jogos para Singapura, Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão e Seul? Por que não jogar em Natal, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre ou outra capital brasileira, onde vivem de fato os torcedores? Como que alinha o discurso quando se obriga o torcedor, desesperançoso pelos anos sem títulos, a acordar 7h da manhã num dia útil para ver uma partida contra o 149º do ranking da Fifa num estádio às moscas?

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Carlo Ancelotti reconheceu publicamente que precisa fazer mais pela Seleção. Passou da hora de a CBF fazer o mesmo em relação ao torcedor.

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