A goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), não convenceu Galvão Bueno. Apesar do placar elástico e do hat-trick de Vinícius Júnior, o narrador criticou duramente a realização do amistoso e questionou o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a preparação da Seleção. Em publicação nas redes sociais, o comunicador classificou os jogos recentes como uma forma de arrecadação financeira e afirmou que os confrontos não contribuem para a evolução da equipe.

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Galvão destacou a diferença técnica entre as seleções e afirmou que o Brasil não fez mais do que sua obrigação diante do adversário. O narrador também questionou a sequência de amistosos contra Austrália, Índia e Singapura, disputados nas últimas Datas Fifa.

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Confira:

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

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Jogadores da Seleção Brasileira comemorando vitória (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.

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Com titulares ou reservas, com experientes ou novatos, o Brasil seguiu jogando sem dificuldades. E, no ritmo que quis, ampliou o marcador. Estêvão, Rayan e Allan marcaram e definiram a goleada.