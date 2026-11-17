A goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), pelo último amistoso da Seleção em 2026, não passou despercebida pela torcida do Corinthians. O volante André entrou nos minutos finais da partida e teve pouco tempo em campo, mas sua participação repercutiu entre os torcedores alvinegros nas redes sociais.

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Mesmo com a vitória elástica da Seleção, corintianos demonstraram insatisfação com a pouca utilização do jogador e chegaram a cobrar mais oportunidades para o volante. Alguns torcedores também questionaram a escolha do técnico, enquanto outros lamentaram que André tenha recebido poucos minutos no amistoso.

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➡️ Atitude de Vini Jr em Brasil e Singapura viraliza no exterior: 'Não sabe'

Veja a repercussão:

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

Jogadores da Seleção Brasileira comemorando vitória (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.

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Com titulares ou reservas, com experientes ou novatos, o Brasil seguiu jogando sem dificuldades. E, no ritmo que quis, ampliou o marcador. Estêvão, Rayan e Allan marcaram e definiram a goleada.