Real Madrid descarta novo empréstimo de Endrick e estipula valor para venda do atacante
Clube espanhol pede entre 60 e 70 milhões de euros pelo atacante, enquanto Milan demonstra forte interesse, mas esbarra no valor exigido
O futuro de Endrick no Real Madrid passa por uma possível saída em definitivo. O Lance! apurou que o clube espanhol descarta um novo empréstimo do atacante, assim como fez no fim da última temporada, e só considera negociá-lo em uma transferência definitiva. Para liberar o brasileiro, a diretoria deve exigir entre 60 e 70 milhões de euros.
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O Milan aparece como um dos principais interessados na contratação do jogador. O interesse da equipe italiana é considerado forte, mas ainda existe a questão financeira: será necessário avaliar se o clube terá condições de chegar aos valores pretendidos pelo Real Madrid. Na Itália, a possibilidade de investimento é vista com otimismo.
Outro fator que pesa nas discussões é a posição de Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid tem apreço por Endrick e demonstra receio de negociá-lo antes de uma oportunidade maior no clube. Internamente, um dos exemplos lembrados é o de Samuel Eto'o, que deixou o time espanhol sem espaço e posteriormente se destacou no futebol europeu.
A situação ainda pode mudar até a abertura da janela de transferências de janeiro. Restam quase dois meses para o mercado, e o cenário depende tanto das propostas recebidas quanto da disposição do Real Madrid em negociar o brasileiro.
As declarações recentes de Endrick também chamaram a atenção nos bastidores. Na quarta-feira (18), o atacante adotou um discurso diferente sobre o futuro, em meio às especulações envolvendo uma possível saída do clube espanhol.
Outros times monitoram Endrick
Embora Milan seja um dos favoritos na concorrência por Endrick, a equipe italiana enfrentará concorrência na janela de transferências de janeiro, uma vez que Roma e Sporting já demonstraram interesse no serviço do jogador.
No entanto, o Milan acredita ter um trunfo na figura de Brett Yormark, o novo CEO da Milan Sports & Entertainment, que é a holding criada para coordenar suas atividades esportivas. E o empresário tem forte ligação com a agência que administra os interesses de Endrick: a Roc Nation Sports International. O dirigente do clube italiano é irmão gêmeo de Michael Yormark, presidente e principal executivo da Roc Nation.
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