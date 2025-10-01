Bahia entra no radar da seleção brasileira e pode ter novo convocado por Ancelotti
Convocação está marcada para a tarde desta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
A partir das 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), o treinador Carlo Ancelotti vai anunciar mais uma lista de atletas convocados para a seleção brasileira, desta vez para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, marcados para este mês de outubro. Um dos clubes que entraram recentemente no radar da comissão técnica do italiano é o Bahia, que tem Jean Lucas e Luciano Juba como dois principais postulantes a vestirem a Amarelinha.
Relacionadas
- Bahia
Bahia tem novidades para enfrentar o Botafogo; veja provável escalação
Bahia30/09/2025
- Onde Assistir
Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir30/09/2025
- Bahia
Nestor projeta sequência do Bahia contra Botafogo e Flamengo: ‘Queremos embalar’
Bahia30/09/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
O primeiro jogo, contra a Coréia do Sul, está marcado para as 8h da próxima sexta-feira (10), no horário de Brasília, em Seul. Já o duelo contra o Japão acontece às 7h30 de terça (14), em Tóquio.
+ Por que Endrick e Estêvão não vão jogar o mundial Sub-20? Entenda
Jean Lucas quer seguir na Seleção
Primeiro jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira depois do meia Luís Henrique, chamado em 1991, Jean Lucas esteve entre os convocados de Ancelotti na última Data Fifa, para as partidas contra Chile e Bolívia, que fecharam a campanha brasileira nas Eliminatórias. Vale lembrar que a Seleção terminou a competição em 5º, com 28 pontos, e garantiu vaga no Mundial do ano que vem.
Jean, no entanto, sequer foi relacionado na vitória brasileira contra o Chile no Maracanã, por 3 a 0, mas, na última partida, contra a Bolívia, o volante do Bahia foi acionado aos 27 minutos do segundo tempo e entrou na vaga de Andrey Santos, companheiro de posição. Ele jogou em uma condição difícil, já que a partida aconteceu em El Alto, a 4 mil metros de altitude, e o Brasil já perdia por 1 a 0 naquele momento.
Mesmo com pouco tempo em campo com a Amerelinha, Jean Lucas aposta na sua regularidade com a camisa do Bahia para seguir na Seleção durante esta reta final do ciclo preparatório para a Copa do Mundo.
Juba busca primeira oportunidade
Por falar em regularidade, um dos atletas que mais ostenta essa característica no futebol brasileiro é o lateral-esquerdo Luciano Juba. Um dos artilheiros do Bahia no Brasileirão, com quatro gols, Juba também tem valências que o tornam um construtor e, ao mesmo tempo, um "atacante" com muita qualidade na finalização das jogadas.
Juba é o atleta do Bahia com mais jogos nesta temporada (52), ao lado de Cauly, e se tornou o segundo jogador do elenco com mais minutos em campo (4044), só atrás do zagueiro argentino Ramos Mingo.
O lateral, inclusive, já fez bonito na frente de Ancelotti. O treinador da Seleção foi a Salvador acompanhar a partida entre Bahia e Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão, e viu Juba marcar um golaço de fora da área para abrir o placar do jogo, que terminou em 2 a 0 a favor do Bahia. No último domingo, Juan Santos, coordenador da seleção masculina, esteve na Arena Fonte Nova para assistir ao jogo entre Bahia e Palmeiras.
+ Goleiro do Bahia bate marca histórica após assistência contra o Palmeiras
Essa será a terceira convocação de Ancelotti à frente da Seleção, que já está em contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. O pontapé inicial da competição está marcado para o dia 11 de junho.
- Matéria
- Mais Notícias