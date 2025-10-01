menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Bahia entra no radar da seleção brasileira e pode ter novo convocado por Ancelotti

Convocação está marcada para a tarde desta quarta-feira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 01/10/2025
05:45
Jean Lucas e Luciano Juba são candidatos do Bahia à convocação (Fotos: Marlon Costa/AGIF e Jhony Pinho/AGIF)
Jean Lucas e Luciano Juba são candidatos do Bahia à convocação (Fotos: Marlon Costa/AGIF e Jhony Pinho/AGIF)
A partir das 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), o treinador Carlo Ancelotti vai anunciar mais uma lista de atletas convocados para a seleção brasileira, desta vez para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, marcados para este mês de outubro. Um dos clubes que entraram recentemente no radar da comissão técnica do italiano é o Bahia, que tem Jean Lucas e Luciano Juba como dois principais postulantes a vestirem a Amarelinha.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O primeiro jogo, contra a Coréia do Sul, está marcado para as 8h da próxima sexta-feira (10), no horário de Brasília, em Seul. Já o duelo contra o Japão acontece às 7h30 de terça (14), em Tóquio.

Jean Lucas quer seguir na Seleção

Jean Lucas em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Jean Lucas em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Primeiro jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira depois do meia Luís Henrique, chamado em 1991, Jean Lucas esteve entre os convocados de Ancelotti na última Data Fifa, para as partidas contra Chile e Bolívia, que fecharam a campanha brasileira nas Eliminatórias. Vale lembrar que a Seleção terminou a competição em 5º, com 28 pontos, e garantiu vaga no Mundial do ano que vem.

Jean, no entanto, sequer foi relacionado na vitória brasileira contra o Chile no Maracanã, por 3 a 0, mas, na última partida, contra a Bolívia, o volante do Bahia foi acionado aos 27 minutos do segundo tempo e entrou na vaga de Andrey Santos, companheiro de posição. Ele jogou em uma condição difícil, já que a partida aconteceu em El Alto, a 4 mil metros de altitude, e o Brasil já perdia por 1 a 0 naquele momento.

Mesmo com pouco tempo em campo com a Amerelinha, Jean Lucas aposta na sua regularidade com a camisa do Bahia para seguir na Seleção durante esta reta final do ciclo preparatório para a Copa do Mundo.

Juba busca primeira oportunidade

Juba em ação na partida entre Bahia e Palmeiras (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Juba, um dos cotados para serem convocados por Ancelotti para a Seleção, em ação na partida entre Bahia e Palmeiras (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Por falar em regularidade, um dos atletas que mais ostenta essa característica no futebol brasileiro é o lateral-esquerdo Luciano Juba. Um dos artilheiros do Bahia no Brasileirão, com quatro gols, Juba também tem valências que o tornam um construtor e, ao mesmo tempo, um "atacante" com muita qualidade na finalização das jogadas.

Juba é o atleta do Bahia com mais jogos nesta temporada (52), ao lado de Cauly, e se tornou o segundo jogador do elenco com mais minutos em campo (4044), só atrás do zagueiro argentino Ramos Mingo.

O lateral, inclusive, já fez bonito na frente de Ancelotti. O treinador da Seleção foi a Salvador acompanhar a partida entre Bahia e Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão, e viu Juba marcar um golaço de fora da área para abrir o placar do jogo, que terminou em 2 a 0 a favor do Bahia. No último domingo, Juan Santos, coordenador da seleção masculina, esteve na Arena Fonte Nova para assistir ao jogo entre Bahia e Palmeiras.

Essa será a terceira convocação de Ancelotti à frente da Seleção, que já está em contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. O pontapé inicial da competição está marcado para o dia 11 de junho.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
