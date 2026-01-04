Europeus reagem a jogo de ex-Palmeiras na La Liga: 'É hora de convocar'

O Girona venceu o Mallorca por 2 a 1 neste domingo (4), fora de casa, em partida válida pela 18ª rodada da La Liga. Os gols do lado vitorioso foram marcados por Viktor Tsygankov, aos 25 minutos do primeiro tempo, e por Vladyslav Vanat, de pênalti, aos 18' da segunda etapa; Vedat Muriqi descontou na marca da cal nos acréscimos. Apesar disso, parte das atenções nas redes sociais se voltou para Vitor Reis, jogador revelado pelo Palmeiras e com rápida passagem pelo Manchester City.

O zagueiro atuou durante todos os minutos da partida e participou da jogada do primeiro gol, que abriu o placar, ao dar a assistência para Tsygankov. Além disso, teve atuação segura no sistema defensivo, ao neutralizar o ataque adversário até os minutos finais.

Nas redes sociais, torcedores destacaram o desempenho como um de seus melhores pelo clube, enquanto fãs do City, equipe à qual o jogador pertence, comentaram a atuação e pediram seu retorno, diante da fragilidade das opções defensivas disponíveis no elenco comandado por Pep Guardiola no momento. Abaixo, veja algumas mensagens:

Tradução: A partida que Vítor Reis está jogando hoje é exatamente o que todo torcedor do Girona esperava. Possivelmente seus melhores minutos desde que chegou a Montilivi.

Tradução: Esse garoto, se tiver um mínimo de amor-próprio, vai sair nesta janela de transferências, e se não, na próxima. E eu ficaria muito irritado se desperdiçássemos essa oportunidade de contratar o "Vitor Reis".

Tradução: Vitor Reis: assistência insana.

Tradução: Também não quero deixar de mencionar o jogo do Vitor Reis. Ele esteve à frente do Muriqi em todas as partidas e finalmente está se impondo. Além disso, hoje ele teve um passe impecável. Quando ele faz isso bem, é preciso reconhecer.

Tradução: Tanto Gvardiol quanto Stones estão lesionados. É hora do Man City convocar Akanji e Vitor Reis.

Vitor Reis no Velho Continente 🌍

Vitor Reis chegou aos Cityzens em janeiro de 2025 e firmou contrato de quatro anos e meio, válido até 2029, em negociação concluída por 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões), pagos ao Palmeiras. Em agosto, o zagueiro foi anunciado como reforço do Girona, por empréstimo de uma temporada, com o objetivo de ganhar mais minutos e se consolidar no futebol europeu para entrar no radar do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, o defensor soma 19 partidas disputadas na Espanha e registrou sua primeira participação direta em gol justamente no confronto contra o Mallorca.

