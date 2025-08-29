Jean Lucas explica papel de Ceni na convocação para Seleção: ‘Pessoa especial’
Volante dá assistência em noite festiva na Arena Fonte Nova
Jean Lucas foi destaque do Bahia mais uma vez na noite da última quinta-feira, quando o Tricolor baiano bateu o Fluminense por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com direito à assistência magistral para Luciano Juba, o volante viveu um momento especial em seu primeiro jogo depois da convocação para a seleção brasileira.
Desde o anúncio da escalação no telão do estádio até a assistência aos 40 minutos do segundo tempo, Jean foi festejado a cada toque na bola. Sua convocação foi confirmada na última quarta-feira, devido a uma lesão sofrida por Joelinton, do Newcastle, inicialmente chamado por Ancelotti.
Em entrevista na zona mista após a partida contra o Fluminense, Jean Lucas detalhou como foi essa semana histórica e explicou a importância de Rogério Ceni para sua evolução até chegar à seleção brasileira.
— O Rogério é uma pessoa especial nesse meu crescimento como profissional. Antes de eu vir para cá, ele já dizia que eu ajudaria muito a equipe, que faria gols e seria importante. Ele conseguiu tirar isso de mim. Hoje consigo chegar mais perto da área, dar assistências e também marcar gols. Claro que isso é fruto do trabalho de todos os companheiros e de toda a comissão, que sempre me ajudaram — iniciou Jean.
— No início do ano eu falei que este seria um ano diferente. Meu pai viria, minha família estaria mais presente, e realmente está sendo diferente do ano passado. Comecei bem, depois tive uma queda no meio da temporada, mas mudei completamente minha rotina. Contratei personal, fisioterapeuta, tudo para me manter em alto nível. Graças a Deus, fui recompensado com essa convocação.
+ Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia
Vai estar com o Bahia no jogo da volta?
Primeiro atleta do Bahia convocado para defender o Brasil depois de 34 anos, Jean Lucas estará concentrado com a seleção brasileira do dia 1 a 9 de setembro para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. A equipe se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, e encara o Chile na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O segundo jogo acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília).
Por isso, há dúvidas sobre a presença de Jean Lucas no jogo da volta contra o Fluminense, marcado para as 19h do dia 10 de setembro (horário de Brasília), no Maracanã. Mas, se depender da sua vontade, ele estará à disposição do técnico Rogério Ceni.
— Sempre quero estar em campo com a camisa do Bahia. Estou muito feliz aqui e quero jogar todas as partidas possíveis. Vamos fazer de tudo para que eu esteja em campo nesse jogo de volta contra o Fluminense, no Maracanã, porque sabemos da importância dessa decisão e da possibilidade de classificação — projetou.
