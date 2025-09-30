menu hamburguer
Bahia

Goleiro do Bahia bate marca histórica após assistência contra o Palmeiras; assista

Ronaldo é fundamental para o Tricolor com passe para gol de Ademir

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 30/09/2025
06:45
Ronaldo em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)
imagem cameraRonaldo em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)
Em um movimento pouco comum para goleiros, Ronaldo foi decisivo para o Bahia no último domingo, ao dar uma bela assistência para o gol de Ademir contra o Palmeiras, aos 33 minutos do segundo tempo. A jogada não só garantiu os três pontos, como colocou o arqueiro tricolor em uma seleta lista de atletas da posição que viraram garçons.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Ronaldo interceptou um cruzamento do Palmeiras na área e já emendou um lançamento direto para Ademir na ponta direita. O camisa 7 arrancou, driblou o lateral Jefté e chutou com estilo para fazer o único gol do jogo e colocar o Bahia novamente na briga pelo G-4 do Brasileirão.

O passe para gol colocou Ronaldo em uma lista com outros quatro goleiros que já deram assistências pelo Bahia em jogos oficiais.

  • Ronaldo para Ademir (2025) - Bahia x Palmeiras;
  • Danilo Fernandes para Davó (2022) – Bahia x Ituano;
  • Anderson para Alesson (2021) – Bahia x Goiás;
  • Marcelo para Nadson (2009) – Bahia x América-RN;
  • Márcio para Dill (2005) – Bahia x Juazeiro.

Histórico de Ronaldo com assistências

Ronaldo em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Ronaldo em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Essa, porém, não é a primeira vez que Ronaldo vira garçom em uma partida de futebol. Quando estava no Atlético-GO, ele deu duas assistências: uma no empate por 1 a 1 contra o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão do ano passado; e outra na vitória por 7 a 1 contra o Iporá, pelo Campeonato Goiano de 2023.

A assistência de Ronaldo no último domingo e o histórico recente do Bahia com goleiros-garçons são sinais importantes da participação cada vez mais ativa desses atletas com os pés, filosofia bastante pregada por Rogério Ceni, inclusive. Aos poucos, o goleiro tricolor se adapta a esse modelo e ganha a confiança dos companheiros e da torcida. Tanto é que, depois de muitas críticas, ele ainda não deu espaços para João Paulo, que se recupera de lesão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

