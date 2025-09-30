Em um movimento pouco comum para goleiros, Ronaldo foi decisivo para o Bahia no último domingo, ao dar uma bela assistência para o gol de Ademir contra o Palmeiras, aos 33 minutos do segundo tempo. A jogada não só garantiu os três pontos, como colocou o arqueiro tricolor em uma seleta lista de atletas da posição que viraram garçons.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Ronaldo interceptou um cruzamento do Palmeiras na área e já emendou um lançamento direto para Ademir na ponta direita. O camisa 7 arrancou, driblou o lateral Jefté e chutou com estilo para fazer o único gol do jogo e colocar o Bahia novamente na briga pelo G-4 do Brasileirão.

O passe para gol colocou Ronaldo em uma lista com outros quatro goleiros que já deram assistências pelo Bahia em jogos oficiais.

Ronaldo para Ademir (2025) - Bahia x Palmeiras;

Danilo Fernandes para Davó (2022) – Bahia x Ituano;

Anderson para Alesson (2021) – Bahia x Goiás;

Marcelo para Nadson (2009) – Bahia x América-RN;

Márcio para Dill (2005) – Bahia x Juazeiro.

Histórico de Ronaldo com assistências

Essa, porém, não é a primeira vez que Ronaldo vira garçom em uma partida de futebol. Quando estava no Atlético-GO, ele deu duas assistências: uma no empate por 1 a 1 contra o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão do ano passado; e outra na vitória por 7 a 1 contra o Iporá, pelo Campeonato Goiano de 2023.

A assistência de Ronaldo no último domingo e o histórico recente do Bahia com goleiros-garçons são sinais importantes da participação cada vez mais ativa desses atletas com os pés, filosofia bastante pregada por Rogério Ceni, inclusive. Aos poucos, o goleiro tricolor se adapta a esse modelo e ganha a confiança dos companheiros e da torcida. Tanto é que, depois de muitas críticas, ele ainda não deu espaços para João Paulo, que se recupera de lesão.