Ano de Copa do Mundo: confira o calendário do esporte para 2026

O ano de 2026 começou com as expectativas voltadas para a Copa do Mundo, que acontece com novo formato, 48 seleções e disputas em três países. Além do tão sonhado hexacampeonato pelo Brasil, outros brasileiros também disputam grandes eventos nas respectivas modalidades. O Lance! preparou um calendário do esporte para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer neste ano.

Por conta do Mundial, o calendário do futebol masculino começa mais cedo, tendo Copinha, Estaduais e Brasileirão já no primeiro mês do ano, assim como o futebol feminino, que tem a Copa dos Campeões, o primeiro torneio mundial de clubes feminino da história.

Janeiro chega ainda com mais competições importantes em outras modalidades: no tênis, João Fonseca estreia no ATP de Brisbane e depois disputa o Aberto da Austrália. Ainda, tem Kings League em São Paulo e dois eventos numerados do UFC.

Futebol masculino

Copinha 02/01 25/01 Estaduais 11/01 08/03 Brasileirão 28/01 02/12 Supercopa do Rei 01/02 01/02 Libertadores 04/02 28/11 Copa do Brasil 18/02 06/12 Recopa Sul-Americana 18/02 25/02 Sul-Americana (Sula) 04/03 21/11 Série B 21/03 28/11 Copa do Nordeste 25/03 07/06 Copa Verde 25/03 07/06 Copa Sul-Sudeste 25/03 07/06 Série C 05/04 25/10 Série D 05/04 13/09 Copa do Mundo 11/06 19/07

Futebol feminino

Copa dos Campeões 28/01 01/02 Supercopa 08/02 08/02 Brasileirão A1 15/02 04/10 Brasileirão A2 19/03 19/09 Brasileirão A3 21/03 05/09 Copa do Brasil 22/04 15/11 Libertadores 15/10 31/10

Tênis

Australian Open 18/01 01/02 Rio Open 16/02 22/02 Roland Garros 24/05 07/06 Wimbledon 29/06 12/07 US Open 31/08 13/09 SP Open 14/09 20/09 WTA Finals (Riad) 07/11 14/11 ATP Finals (Turim) 15/11 22/11

Fórmula 1

GP da Austrália 6 a 8 de março Melbourne, Austrália Albert Park GP da China (com sprint) 13 a 15 de março Xangai, China Circuito Internacional de Xangai GP do Japão 27 a 29 de março Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course GP do Bahrein 10 a 12 de abril Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein GP da Arábia Saudita 17 a 19 de abril Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah GP de Miami (com sprint) 1 a 3 de maio Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami GP do Canadá (com sprint) 22 a 24 de maio Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve GP de Mônaco 5 a 7 de junho Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco GP de Barcelona-Catalunha 12 a 14 de junho Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha GP da Áustria 26 a 28 de junho Spielberg, Áustria Red Bull Ring GP da Grã-Bretanha (com sprint) 3 a 5 de julho Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone GP da Bélgica 17 a 19 de julho Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps GP da Hungria 24 a 26 de julho Budapeste, Hungria Hungaroring GP da Holanda (com sprint) 21 a 23 de agosto Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort GP da Itália 4 a 6 de setembro Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza GP da Espanha 11 a 13 de setembro Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) GP do Azerbaijão 24 a 26 de setembro Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku GP de Singapura (com sprint) 9 a 11 de outubro Singapura Circuito Urbano de Marina Bay GP dos Estados Unidos 23 a 25 de outubro Austin, EUA Circuito das Américas GP da Cidade do México 30 de out a 1 de nov Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez GP de São Paulo 6 a 8 de novembro São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos GP de Las Vegas 19 a 21 de novembro Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas GP do Catar 27 a 29 de novembro Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail GP de Abu Dhabi 4 a 6 de dezembro Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

UFC

Evento Luta principal Data Horário Local UFC 324 Justin Gaethje x Paddy Pimblett 24 de janeiro 19h (de Brasília) Las Vegas (EUA) UFC 325 Alexander Volkanovski x Diego Lopes 31 de janeiro 18h30 (de Brasília) Sydney (AUS) UFC Fight Night A definir 7 de fevereiro 20h (de Brasília) Las Vegas (EUA) UFC Fight Night A definir 21 de fevereiro 20h (de Brasília) Houston (EUA) UFC Fight Night A definir 28 de fevereiro 20h (de Brasília) Cidade do México (México) UFC 326 Max Holloway x Charles do Bronx 7 de março 19h (de Brasília) Las Vegas (EUA) UFC Fight Night A definir 14 de março A definir Las Vegas (EUA) UFC Fight Night A definir 21 de março A definir Londres (Inglaterra) UFC Fight Night A definir 28 de março A definir Seattle (EUA) UFC 327 A definir 11 de abril A definir Miami (EUA)

Outros esportes