Ano de Copa do Mundo: confira o calendário do esporte para 2026
Lance! reuniu as principais datas do ano para o fã do esporte ficar por dentro de tudo
O ano de 2026 começou com as expectativas voltadas para a Copa do Mundo, que acontece com novo formato, 48 seleções e disputas em três países. Além do tão sonhado hexacampeonato pelo Brasil, outros brasileiros também disputam grandes eventos nas respectivas modalidades. O Lance! preparou um calendário do esporte para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer neste ano.
Por conta do Mundial, o calendário do futebol masculino começa mais cedo, tendo Copinha, Estaduais e Brasileirão já no primeiro mês do ano, assim como o futebol feminino, que tem a Copa dos Campeões, o primeiro torneio mundial de clubes feminino da história.
Janeiro chega ainda com mais competições importantes em outras modalidades: no tênis, João Fonseca estreia no ATP de Brisbane e depois disputa o Aberto da Austrália. Ainda, tem Kings League em São Paulo e dois eventos numerados do UFC.
Futebol masculino
|Copinha
|02/01
|25/01
Estaduais
11/01
08/03
Brasileirão
28/01
02/12
Supercopa do Rei
01/02
01/02
Libertadores
04/02
28/11
Copa do Brasil
18/02
06/12
Recopa Sul-Americana
18/02
25/02
Sul-Americana (Sula)
04/03
21/11
Série B
21/03
28/11
Copa do Nordeste
25/03
07/06
Copa Verde
25/03
07/06
Copa Sul-Sudeste
25/03
07/06
Série C
05/04
25/10
Série D
05/04
13/09
Copa do Mundo
11/06
19/07
Futebol feminino
|Copa dos Campeões
|28/01
|01/02
Supercopa
08/02
08/02
Brasileirão A1
15/02
04/10
Brasileirão A2
19/03
19/09
Brasileirão A3
21/03
05/09
Copa do Brasil
22/04
15/11
Libertadores
15/10
31/10
Tênis
|Australian Open
|18/01
|01/02
Rio Open
16/02
22/02
Roland Garros
24/05
07/06
Wimbledon
29/06
12/07
US Open
31/08
13/09
SP Open
14/09
20/09
WTA Finals (Riad)
07/11
14/11
ATP Finals (Turim)
15/11
22/11
Fórmula 1
|GP da Austrália
|6 a 8 de março
|Melbourne, Austrália
|Albert Park
GP da China (com sprint)
13 a 15 de março
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
GP do Japão
27 a 29 de março
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
GP do Bahrein
10 a 12 de abril
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
GP da Arábia Saudita
17 a 19 de abril
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
GP de Miami (com sprint)
1 a 3 de maio
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
GP do Canadá (com sprint)
22 a 24 de maio
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
GP de Mônaco
5 a 7 de junho
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
GP de Barcelona-Catalunha
12 a 14 de junho
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
GP da Áustria
26 a 28 de junho
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
3 a 5 de julho
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
GP da Bélgica
17 a 19 de julho
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
GP da Hungria
24 a 26 de julho
Budapeste, Hungria
Hungaroring
GP da Holanda (com sprint)
21 a 23 de agosto
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
GP da Itália
4 a 6 de setembro
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
GP da Espanha
11 a 13 de setembro
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
GP do Azerbaijão
24 a 26 de setembro
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
GP de Singapura (com sprint)
9 a 11 de outubro
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
GP dos Estados Unidos
23 a 25 de outubro
Austin, EUA
Circuito das Américas
GP da Cidade do México
30 de out a 1 de nov
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
GP de São Paulo
6 a 8 de novembro
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
GP de Las Vegas
19 a 21 de novembro
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
GP do Catar
27 a 29 de novembro
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
GP de Abu Dhabi
4 a 6 de dezembro
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
UFC
|Evento
|Luta principal
|Data
|Horário
|Local
UFC 324
Justin Gaethje x Paddy Pimblett
24 de janeiro
19h (de Brasília)
Las Vegas (EUA)
UFC 325
Alexander Volkanovski x Diego Lopes
31 de janeiro
18h30 (de Brasília)
Sydney (AUS)
UFC Fight Night
A definir
7 de fevereiro
20h (de Brasília)
Las Vegas (EUA)
UFC Fight Night
A definir
21 de fevereiro
20h (de Brasília)
Houston (EUA)
UFC Fight Night
A definir
28 de fevereiro
20h (de Brasília)
Cidade do México (México)
UFC 326
Max Holloway x Charles do Bronx
7 de março
19h (de Brasília)
Las Vegas (EUA)
UFC Fight Night
A definir
14 de março
A definir
Las Vegas (EUA)
UFC Fight Night
A definir
21 de março
A definir
Londres (Inglaterra)
UFC Fight Night
A definir
28 de março
A definir
Seattle (EUA)
UFC 327
A definir
11 de abril
A definir
Miami (EUA)
Outros esportes
- Kings League - 3/01 a 17/01 - São Paulo
- WTT de Doha (Tênis de mesa) - 7/01 a 11/01
- Jogos Olímpicos de inverno - 06/02 a 22/02 - Milano Cortina
- Grand Slam de Paris (Judô) - 7/02 e 8/02
- NFL SuperBowl - 08/02
- Sul-Americano Feminino de vôlei - 18/02 a 22/02
- Sul-Americano Masculino de vôlei - 25/02 a 1/03
- Mundial de Atletismo Indoor - 20/03 a 22/03 - Torún Polônia
- Mundial de Marcha Atlética - 12/04 - Brasília
- NBA (fim da temporada) - 12/04
- NBA (playin) - 14/04 a 17/04
- NBA (playoffs) - 18/04 a 21/06
- Mundial de BAsquete Feminino - 04/09 a 13/09 - Berlim (Alemanha)
