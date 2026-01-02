menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ano de Copa do Mundo: confira o calendário do esporte para 2026

Lance! reuniu as principais datas do ano para o fã do esporte ficar por dentro de tudo

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
15:04
Calendário do esporte para 2026 (Foto: Lance!)
imagem cameraCalendário do esporte para 2026 (Foto: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ano de 2026 começou com as expectativas voltadas para a Copa do Mundo, que acontece com novo formato, 48 seleções e disputas em três países. Além do tão sonhado hexacampeonato pelo Brasil, outros brasileiros também disputam grandes eventos nas respectivas modalidades. O Lance! preparou um calendário do esporte para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer neste ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Por conta do Mundial, o calendário do futebol masculino começa mais cedo, tendo Copinha, Estaduais e Brasileirão já no primeiro mês do ano, assim como o futebol feminino, que tem a Copa dos Campeões, o primeiro torneio mundial de clubes feminino da história.

Janeiro chega ainda com mais competições importantes em outras modalidades: no tênis, João Fonseca estreia no ATP de Brisbane e depois disputa o Aberto da Austrália. Ainda, tem Kings League em São Paulo e dois eventos numerados do UFC.

continua após a publicidade

Futebol masculino

Copinha02/0125/01

Estaduais

11/01

08/03

Brasileirão

28/01

02/12

Supercopa do Rei

01/02

01/02

Libertadores

04/02

28/11

Copa do Brasil

18/02

06/12

Recopa Sul-Americana

18/02

25/02

Sul-Americana (Sula)

04/03

21/11

Série B

21/03

28/11

Copa do Nordeste

25/03

07/06

Copa Verde

25/03

07/06

Copa Sul-Sudeste

25/03

07/06

Série C

05/04

25/10

Série D

05/04

13/09

Copa do Mundo

11/06

19/07

Futebol feminino

Copa dos Campeões28/0101/02

Supercopa

08/02

08/02

Brasileirão A1

15/02

04/10

Brasileirão A2

19/03

19/09

Brasileirão A3

21/03

05/09

Copa do Brasil

22/04

15/11

Libertadores

15/10

31/10

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tênis

Australian Open18/0101/02

Rio Open

16/02

22/02

Roland Garros

24/05

07/06

Wimbledon

29/06

12/07

US Open

31/08

13/09

SP Open

14/09

20/09

WTA Finals (Riad)

07/11

14/11

ATP Finals (Turim)

15/11

22/11

➡️ João Fonseca estreia no ATP de Brisbane; veja calendário de 2026

Fórmula 1

➡️ Confira calendário completo da F1 2026 com 24 corridas

GP da Austrália6 a 8 de marçoMelbourne, AustráliaAlbert Park

GP da China (com sprint)

13 a 15 de março

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

GP do Japão

27 a 29 de março

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

GP do Bahrein

10 a 12 de abril

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

GP da Arábia Saudita

17 a 19 de abril

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

GP de Miami (com sprint)

1 a 3 de maio

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

GP do Canadá (com sprint)

22 a 24 de maio

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

GP de Mônaco

5 a 7 de junho

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

GP de Barcelona-Catalunha

12 a 14 de junho

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

GP da Áustria

26 a 28 de junho

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

3 a 5 de julho

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

GP da Bélgica

17 a 19 de julho

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Hungria

24 a 26 de julho

Budapeste, Hungria

Hungaroring

GP da Holanda (com sprint)

21 a 23 de agosto

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

GP da Itália

4 a 6 de setembro

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

GP da Espanha

11 a 13 de setembro

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

GP do Azerbaijão

24 a 26 de setembro

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

GP de Singapura (com sprint)

9 a 11 de outubro

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

GP dos Estados Unidos

23 a 25 de outubro

Austin, EUA

Circuito das Américas

GP da Cidade do México

30 de out a 1 de nov

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

GP de São Paulo

6 a 8 de novembro

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

GP de Las Vegas

19 a 21 de novembro

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

GP do Catar

27 a 29 de novembro

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

GP de Abu Dhabi

4 a 6 de dezembro

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

UFC

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

EventoLuta principalDataHorárioLocal

UFC 324

Justin Gaethje x Paddy Pimblett

24 de janeiro

19h (de Brasília)

Las Vegas (EUA)

UFC 325

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

31 de janeiro

18h30 (de Brasília)

Sydney (AUS)

UFC Fight Night

A definir

7 de fevereiro

20h (de Brasília)

Las Vegas (EUA)

UFC Fight Night

A definir

21 de fevereiro

20h (de Brasília)

Houston (EUA)

UFC Fight Night

A definir

28 de fevereiro

20h (de Brasília)

Cidade do México (México)

UFC 326

Max Holloway x Charles do Bronx

7 de março

19h (de Brasília)

Las Vegas (EUA)

UFC Fight Night

A definir

14 de março

A definir

Las Vegas (EUA)

UFC Fight Night

A definir

21 de março

A definir

Londres (Inglaterra)

UFC Fight Night

A definir

28 de março

A definir

Seattle (EUA)

UFC 327

A definir

11 de abril

A definir

Miami (EUA)

Outros esportes

  1. Kings League - 3/01 a 17/01 - São Paulo
  2. WTT de Doha (Tênis de mesa) - 7/01 a 11/01
  3. Jogos Olímpicos de inverno - 06/02 a 22/02 - Milano Cortina
  4. Grand Slam de Paris (Judô) - 7/02 e 8/02
  5. NFL SuperBowl - 08/02
  6. Sul-Americano Feminino de vôlei - 18/02 a 22/02
  7. Sul-Americano Masculino de vôlei - 25/02 a 1/03
  8. Mundial de Atletismo Indoor - 20/03 a 22/03 - Torún Polônia
  9. Mundial de Marcha Atlética - 12/04 - Brasília
  10. NBA (fim da temporada) - 12/04
  11. NBA (playin) - 14/04 a 17/04
  12. NBA (playoffs) - 18/04 a 21/06
  13. Mundial de BAsquete Feminino - 04/09 a 13/09 - Berlim (Alemanha)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias