O Bahia está pronto para o confronto direto contra o Botafogo, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem o desfalque do volante Acevedo, mas conta com retorno de Jean Lucas e pode ter atleta novamente à disposição depois de quase seis meses.

O jogador em questão é o zagueiro Kanu, que precisou passar por cirurgia para tratar uma lesão na panturrilha sofrida no empate contra o Mirassol, no dia 13 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. De lá para cá, o defensor passou por um longo período de recuperação e voltou a treinar normalmente com o grupo nesta terça-feira. Sua presença na lista de relacionados contra o Botafogo, contudo, ainda é incerta. É possível que Ceni só convoque o atleta para as partidas depois da Data Fifa.

A outra boa notícia é o retorno de Jean Lucas, que foi expulso contra o Vasco, cumpriu suspensão no último domingo e deve voltar ao time titular nesta quarta-feira, na vaga de Rodrigo Nestor. O volante tricolor também vive a expectativa de uma segunda convocação para disputar os amistosos da seleção brasileira contra Coréia do Sul e Japão.

Por outro lado, Acevedo levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e desfalca o time no Nilton Santos, assim como Erick, Ruan Pablo, David Duarte e Caio Alexandre, que seguem em transição, além de Erick Pulga e João Paulo, ambos no departamento médico.

Assim, a provável escalação do Bahia para enfrentar o Botafogo é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende (Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Kayky (Ademir) e Willian José.

Como foi o último treino do Bahia?

Jean Lucas e Ademir em treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo; veja acima provável escalação contra o Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Depois de exibir vídeos com erros e acertos da partida contra o Palmeiras, Rogério Ceni comandou um treino técnico com três times no CT Evaristo de Macedo. Dois deles se enfrentavam, enquanto a outra equipe auxiliava a que estava com a posse de bola.

Em seguida, foi aplicado um treino tático em campo aberto. Por fim, os jogadores de ataque trabalharam finalizações, e os atletas da defesa fizeram atividades específicas para a posição.

O Bahia embarcou para o Rio de Janeiro na tarde desta terça e já está em solo carioca para enfrentar o Botafogo.

BOTAFOGO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 1° de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e TV Globo;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG);

🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).