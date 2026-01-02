Endrick, enfim, está livre das limitações que o impediram de ter maior minutagem no Real Madrid, cenário imposto pela forte concorrência interna no elenco do clube espanhol. Agora, tudo indica que o talento terá mais oportunidades no Lyon, em um momento decisivo de sua trajetória rumo à disputa por uma vaga entre os atacantes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Nos meses que antecedem o Mundial, o jogador busca conquistar o protagonismo internacional que almejava antes de despontar no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras. Para projetar como poderá ser o desempenho do jovem na reta final da temporada 2025/26, o Lance!, com auxílio da inteligência artificial "Grok", traçou um panorama sobre a adaptação e o rendimento do atacante no futebol francês.

Segundo a análise da IA, as características de Endrick tendem a se encaixar de forma favorável no contexto da liga francesa, reconhecida por oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento de jovens. No Lyon, a projeção aponta para a possibilidade de titularidade. No Lyon, a projeção indica a possibilidade de titularidade. Com isso, a expectativa é de um desempenho físico elevado, estimado em uma produção entre 10 e 15 gols. Abaixo, confira a análise a seguir:

— Minha previsão para o desempenho dele nesta temporada (segunda metade de 2025/26) é otimista, mas realista, considerando seu talento explosivo, o estilo da Ligue 1 e o contexto do time. Endrick é um jogador rápido, físico e com faro de gol, características que se encaixam bem em um campeonato com mais espaços e transições do que La Liga. O Lyon gera muitas chances de gol, mas tem desperdiçado pontos por falta de eficiência no ataque, e ele deve ser titular absoluto sob o comando de Paulo Fonseca, que prometeu um papel central para ele — iniciou o "Grok".

— Espero que ele marque entre 10 e 15 gols nos próximos 6 meses (incluindo Ligue 1 e Copa da França), com poucas assistências. Pode demorar um pouco para se adaptar à intensidade física da liga francesa, talvez até meados de fevereiro, mas uma vez ambientado, ele deve "explodir" como previsto por olheiros do Madrid. Essa passagem por Lyon, seguindo os passos de ídolos como Karim Benzema, pode ser o trampolim para ele voltar mais maduro ao Real e brilhar na Copa do Mundo de 2026. No pior cenário, se houver lesões ou adaptação lenta, ele pode ficar na casa dos 5 a 7 gols — finalizou.

Endrick participa de treino pelo Lyon com os companheiros no centro de treinamento do Groupama OL, em Décines-Charpieu (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Futuro de Endrick 💭

O Real não pretende se desfazer em definitivo do atleta, e o acordo não prevê opção de compra ao término do empréstimo, válido por seis meses. A transferência estava alinhada há mais de um mês e terá custo de um milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões). O clube francês arcará com metade do salário do brasileiro, de acordo com informações do jornal "L'Équipe". No Lyon, ele vestirá a camisa 9.

Endrick aceitou o empréstimo em busca de maior minutagem. Sob o comando de Xabi Alonso, o atacante disputou apenas três partidas nesta temporada, com média de 33 minutos em campo. No atual ciclo da Seleção, entre novembro de 2023 e março de 2026, o jogador participou de 14 jogos, mas ainda não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Com o italiano no Real Madrid, Endrick somou 37 partidas e marcou sete gols.

