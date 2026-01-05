Endrick exalta chegada ao Lyon e interação com a torcida: 'Muito feliz'

Apresentado oficialmente como novo reforço do Lyon nesta segunda-feira (5), Endrick demonstrou entusiasmo com o novo capítulo da carreira. Em entrevista coletiva, o atacante brasileiro celebrou a recepção da torcida, a oportunidade de atuar no futebol francês e destacou o desejo de ajudar o clube a voltar ao protagonismo. O jovem vestirá a camisa 9 da equipe na temporada.

Endrick fala sobre sua ida para o Lyon

Ao falar sobre a escolha pelo Lyon, Endrick revelou que a decisão teve forte peso pessoal e familiar, além da necessidade de ganhar mais minutos em campo.

— Quando o Lyon me contatou, foi um momento muito importante para mim, para minha esposa e para minha família. Eu queria sair para jogar. Quando pensei no Lyon, foi 'uau!'. Quando Deus me mostra um caminho, eu sigo em frente. Eu sabia que precisava trabalhar mais para jogar aqui — afirmou.

O atacante também fez um balanço positivo dos últimos meses, período que antecedeu sua transferência para a França, destacando o amadurecimento fora das quatro linhas.

— Digo a todas as pessoas ao meu redor que esses foram os seis melhores meses da minha vida. Tive tempo para minha família, para construir minha casa. Hoje sou um homem melhor e uma pessoa melhor. Sou um homem feliz — disse.

Endrick foi apresentado como jogador do Lyon nesta segunda-feira (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick revela contato com o treinador do Lyon

Endrick revelou que passou a acompanhar de perto o Lyon assim que soube do interesse do clube e elogiou o contato com o técnico Paulo Fonseca.

— Quando soube que o Lyon era o meu caminho na vida, comecei a observar como o time jogava. Conversei com o Paulo Fonseca. Agora está ainda melhor, posso treinar e jogar com eles em campo. Consigo até brincar com esse time. Estou muito feliz" — completou.

Torcida do Lyon recebeu Endrick bem

Outro ponto destacado pelo brasileiro foi o entusiasmo da torcida francesa desde o anúncio da contratação, algo que, segundo ele, pode aproximar ainda mais o clube do público brasileiro.

— Fico muito feliz em ver esse entusiasmo, esse público me esperando com camisetas para autografar. No Brasil, o Lyon e a Ligue 1 terão mais visibilidade. Para mim, é importante estar próximo dos torcedores — ressaltou.

Em relação às ambições, Endrick deixou claro que o foco está no coletivo e no crescimento do clube, sem deixar de lado o sonho de voltar à Seleção Brasileira.

— Quero ajudar o Lyon. Quero jogar, vencer, conquistar títulos com o OL, levar o clube ao topo da tabela e chegar às fases finais. Sou um cara que sempre quer ganhar — afirmou.

— Sobre a seleção, todo mundo quer jogar. Graças a Deus já pude vestir essa camisa e farei de tudo para voltar.

Negou status de protagonista

Apesar da expectativa criada em torno de seu nome, Endrick adotou um discurso cauteloso e reforçou que não chega com o status de protagonista.

"Não estou aqui para mudar a equipe, mas para me integrar. Não quero ser o elemento essencial deste time. Estou à disposição do treinador", concluiu.

