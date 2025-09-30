Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1/10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em confronto direto por vaga na Libertadores válido pela 26 rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique aqui para assistir Botafogo x Bahia:

As equipes estão empatadas na tabela com 40 pontos somados, mas o Alvinegro leva a melhor no critério de saldo de gols (15 a 4). O Botafogo ainda tem um jogo a mais em relação ao Bahia.

Botafogo e Bahia chegam com cenários opostos

Mandante do duelo, o time comandado por Davide Ancelotti vem de derrota para o Fluminense no último domingo com atuação abaixo do esperado. As boas notícias são as voltas de Kaio Pantaleão de Alexander Barboza, que cumpriram suspensão e deve formar a dupla de zaga.

Do outro lado, o Bahia chega motivado após bater o poderoso Palmeiras pelo placar de 1 a 0, na Fonte Nova, com gol de Ademir. Para enfrentar o time carioca e dar mais um passo rumo à próxima Libertadores, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Jean Lucas.

No primeiro turno, em Salvador, o Tricolor de Aço venceu pelo placar de 1 a 0 com gol marcado por Cauly. Na época, o Botafogo ainda era comandado por Renato Paiva.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 1° de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e TV Globo;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG);

🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Artur e Arthur Cabral.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Nestor (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Sanabria, Ademir (Kayky) e Willian José.