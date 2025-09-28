Por que Endrick e Estêvão não vão jogar o mundial Sub-20? Entenda
Além das estrelas que atuam na Europa, Rayan e Vitor Roque também ficaram fora
A Seleção Brasileira sub-20 começa na noite deste domingo (28) a sua jornada no Mundial da categoria na tentativa da conquista do hexacampeonato. A equipe brasileira, comandada pelo técnico Ramon Menezes, vai enfrentar o México, às 20h (de Brasília), no estádio Nacional do Chile em Santiago. Porém, com ausências importantes que facilitariam a conquista do caneco. Nomes como Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Vasco, não puderam ser convocados.
- Desde a minha chegada aqui em 2022, eu já sabia de toda a dificuldade enfrentada. A gente sempre enfrenta essa dificuldade, porque é uma competição que não é Data Fifa, e assim como todas essas competições, a base a gente sofre por peso em relação a eles. Eu gostaria de dizer muito, assim, desse grupo que foi convocado. Uma confiança muito grande nesses atletas que foram convocados e é passar toda a segurança, toda a confiança para esses atletas - afirmou o treinador.
O Mundial sub-20 acontece, justamente, durante as temporadas europeia e brasileira e com isso, destaques da seleção canarinho não foram liberados pelos seus clubes. Recém-contrado pelo Chelsea, da Inglaterra, Estêvão não viajou com a delegação para o Chile uma vez que o campeão da Copa do Mundo de Clubes não liberou o atleta.
Nada muito diferente do que aconteceu com Endrick, do Real Madrid. O time espanhol, que ocupa a vice-liderança de LaLiga, com um ponto atrás do líder Barcelona, não autorizou que o atacante brasileiro vestisse a amarelinha no torneio, que começa neste domingo.
E não foram apenas os clubes europeus que não liberaram seus atletas. Aqui no Brasil, o Vasco seguiu o mesmo caminho. Destaque do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o atacante Rayan teve a sua possível convocação vetada pelo clube de São Januário. O Vasco, que até o último sábado (27) lutava para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, venceu o Cruzeiro, em casa, pela 25ª rodada do torneio por 2 a 0. Rayan foi autor de um dos gols da equipe comandada por Fernando Diniz, que agora está na 11ª posição, com 30 pontos.
Outro que ficou de fora foi o atacante Vitor Roque, do Palmeiras. Após um início de altos e baixos na equipe paulista, o jogador desandou a marcar gols decisivos e tem sido importante para a equipe de Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.
- Geração de Endrick, Estêvão, Roque, Vitor Reis, do próprio Rayan. Então assim, esses atletas consagrados a gente vê que não consegue mais trazer para a base. Eles passaram por aqui. Podemos lembrar. O Estêvão esteve na primeira convocação, em junho de 2024. Eles na equipe principal já nos deixa muito felizes - analisou.
O Brasil está no grupo C do Mundial. Além do México, fazem parte do grupo as seleções de Marrocos e Espanha. A chave brasileira, inclusive, é considerada a mais difícil do torneio.
