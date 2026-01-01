Ex-companheiros de Seleção Brasileira, Thiago Silva e Júlio César se reencontram

O ex-goleiro Júlio César e o experiente zagueiro Thiago Silva, recém contratado pelo Porto, se reencontraram às vésperas da virada de ano e compartilharam o momento com os seguidores em suas redes sociais. A dupla dividiu vestiário em algumas oportunidades pela Seleção Brasileira, incluindo a disputa da Copa do Mundo de 2014.

continua após a publicidade

➡️Roberto Carlos se manifesta após cirurgia cardíaca: 'Previamente planejado'

Ao lado de suas esposas, a influenciadora Belle Silva, de 38 anos, mulher de Thiago Silva, e a atriz e empresária Susana Werner, de 48 anos, e que é casada com Júlio César desde 2002, os craques divulgaram detalhes do encontro em suas redes sociais e descreveram a noite como "deliciosa".

Após a eliminação na Copa do Brasil, Thiago Silva rescindiu seu contrato com o Fluminense e foi anunciado como novo atleta do Porto, seu primeiro clube europeu na juventude.

continua após a publicidade

O ex-companheiro de Thiago Silva, o atacante Antonio Cassano, campeão italiano com o Milan, garantiu que o zagueiro ficou perto de retornar à Itália, mas foi barrado por um antigo conhecido: Massimiliano Allegri, seu ex-técnico.

- Thiago, sendo uma pessoa de alto nível, ligou pessoalmente para Allegri, que lhe disse que estava à procura de um atacante. O sr. Massimiliano Allegri recusou e fechou as portas com três cadeados ao regresso de Thiago Silva ao Milan - disse o ex-atacante.

continua após a publicidade

➡️Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilha momento romântico com Gabigol

Relembre a primeira passagem de Thiago Silva pelo Porto

Texto por: João Pedro Rodrigues

Thiago Silva foi anunciado pelo Porto, no último dia 20 de dezembro, após passagem de um ano e meio pelo Fluminense. O zagueiro brasileiro retorna ao clube português após 21 anos e terá a chance de atuar pelo time principal dos Dragões pela primeira vez, algo que não aconteceu em 2004, quando chegou no time vindo do Juventude, e quase teve a carreira encerrada precocemente após sofrer com tuberculose.

Após passagem pela base do Fluminense, Thiago Silva se profissionalizou no RS Futebol (Pedrabranca Futebol Clube), clube do Rio Grande do Sul, em 2002. No clube, participou da terceira divisão do Campeonato Gaúcho de 2003, ao ajudar o time a conquistar o vice-campeonato e o acesso à segunda divisão estadual. Suas atuações, ainda como volante, chamaram a atenção do Juventude, que o contratou no início de 2004.

Aos 19 anos, Thiago teve passagem de seis meses pelo Jaconero. Pela zaga, foi um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro, e formou trio de zaga com Índio e Naldo. No meio daquele mesmo ano, Thiago Silva foi negociado ao Porto por cerca de dois milhões e meio de euros (cerca de R$ 7 milhões na cotação da época).

Ao chegar no Porto, Thiago atuou apenas 14 partidas pelo time B e, por lá, contraiu tuberculose, que quase encerrou de forma precoce sua carreira. Antes de se transferir por empréstimo ao Dínamo de Moscou, já sentia sintomas da doença, que só foi diagnosticada tempos depois.

O zagueiro chegou a ser hospitalizado por seis meses na capital russa, onde médicos sugeriram uma cirurgia para retirar parte de um dos pulmões. A intervenção foi recusada pela família, que optou por retornar a Portugal para realizar um novo tratamento, que durou mais seis meses até a cura completa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas