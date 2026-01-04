menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Mirassol anuncia contratação de ex-Real Madrid para a temporada de 2026

Rodrigo Rodrigues deixou o Operário-PR para defender o time paulista na Série A

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
18:06
Rafael Guanaes não quis deixar o Mirassol rumo ao Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraRafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
O Mirassol segue atento às movimentações do mercado e trabalhando para se reforçar para a temporada de 2026. Após anunciar a contratação de André Luís, artilheiro do futebol chinês, e do meio-campista Yuri Lara, ex-Vasco, no sábado (3), foi a vez do time paulista oficializar a chegada do atacante Rodrigo Rodrigues, ex-Real Madrid.

O jogador estava no Operário-PR, com quem tinha contrato até o fim de 2026, mas acertou a saída do time no meio de dezembro. No entanto, uma cláusula no acordo previa a liberação, sem custos, em caso de proposta de times da Série A. O atleta foi um pedido do técnico Rafael Guanaes.

O atacante e o treinador trabalharam juntos no time paranaense no ano passado. O jogador chegou durante a Série B, e o Operário-PR surpreendeu ao brigar pelo acesso, mas ficou na sétima colocação.

Com a camisa alvinegra, Rodrigo Rodrigues fez nove gols e deu três assistências em 78 jogos, sendo titular em 63 deles. Ele foi campeão estadual em 2025.

Ex-Real Madrid e retorno ao futebol brasileiro: carreira de Rodrigo Rodrigues

Com início da carreira no Novorizontino, foi emprestado ao Palmeiras para a disputa do Mundial sub-17, realizado na Espanha, aos 17 anos. Devido ao destaque em campo com cinco gols em cinco jogos, Rodrigo Rodrigues virou alvo do Real Madrid. O clube efetuou a compra do jogador em 2018, junto ao Novorizontino, por cerca de 4 milhões de euros.

No Real, começou no sub-19, subindo ao Real Castilla na temporada seguinte. No entanto, duas lesões prejudicaram a sequência junto ao time. Entre 2020 e 2023, foi emprestado pelo Real Madrid ao Talavera CF e do time B do Valencia. Retornou ao futebol brasileiro em 2024, quando foi contratado pelo Operário-PR. Em 2026, irá defender as cores do Mirassol, que fez uma histórica temporada em 2025.

Mirassol no mercado

Rodrigo Rodrigues é o terceiro reforço do Mirassol para 2026. Ainda há outros jogadores que serão anunciados nos próximos dias, como o lateral-esquerdo Igor Cariús, o zagueiro Lucas Oliveira, o volante Denilson, o meia Lucas Mugni e o atacante Nathan Fogaça.

Jogadores que deixaram o Mirassol após o fim da temporada

  • Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)
  • Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)
  • Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)
  • Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)
  • Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)
  • Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)
  • Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)
  • Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)
  • Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)
  • PH – Noroeste (retorno de empréstimo)

Calendário de 2026

Após campanha histórica em 2025, o Mirassol terá mais desafios nesta temporada. O time disputará o Paulistão, que já conheça na próxima semana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia da equipe no estadual será dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.

circulo com pontos dentroTudo sobre

