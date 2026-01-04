O Mirassol segue atento às movimentações do mercado e trabalhando para se reforçar para a temporada de 2026. Após anunciar a contratação de André Luís, artilheiro do futebol chinês, e do meio-campista Yuri Lara, ex-Vasco, no sábado (3), foi a vez do time paulista oficializar a chegada do atacante Rodrigo Rodrigues, ex-Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador estava no Operário-PR, com quem tinha contrato até o fim de 2026, mas acertou a saída do time no meio de dezembro. No entanto, uma cláusula no acordo previa a liberação, sem custos, em caso de proposta de times da Série A. O atleta foi um pedido do técnico Rafael Guanaes.

O atacante e o treinador trabalharam juntos no time paranaense no ano passado. O jogador chegou durante a Série B, e o Operário-PR surpreendeu ao brigar pelo acesso, mas ficou na sétima colocação.

continua após a publicidade

Com a camisa alvinegra, Rodrigo Rodrigues fez nove gols e deu três assistências em 78 jogos, sendo titular em 63 deles. Ele foi campeão estadual em 2025.

Ex-Real Madrid e retorno ao futebol brasileiro: carreira de Rodrigo Rodrigues

Com início da carreira no Novorizontino, foi emprestado ao Palmeiras para a disputa do Mundial sub-17, realizado na Espanha, aos 17 anos. Devido ao destaque em campo com cinco gols em cinco jogos, Rodrigo Rodrigues virou alvo do Real Madrid. O clube efetuou a compra do jogador em 2018, junto ao Novorizontino, por cerca de 4 milhões de euros.

continua após a publicidade

No Real, começou no sub-19, subindo ao Real Castilla na temporada seguinte. No entanto, duas lesões prejudicaram a sequência junto ao time. Entre 2020 e 2023, foi emprestado pelo Real Madrid ao Talavera CF e do time B do Valencia. Retornou ao futebol brasileiro em 2024, quando foi contratado pelo Operário-PR. Em 2026, irá defender as cores do Mirassol, que fez uma histórica temporada em 2025.

Mirassol no mercado

Rodrigo Rodrigues é o terceiro reforço do Mirassol para 2026. Ainda há outros jogadores que serão anunciados nos próximos dias, como o lateral-esquerdo Igor Cariús, o zagueiro Lucas Oliveira, o volante Denilson, o meia Lucas Mugni e o atacante Nathan Fogaça.

Jogadores que deixaram o Mirassol após o fim da temporada

Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)

Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)

Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)

Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)

Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)

Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)

Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)

Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)

Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)

PH – Noroeste (retorno de empréstimo)

Calendário de 2026

Após campanha histórica em 2025, o Mirassol terá mais desafios nesta temporada. O time disputará o Paulistão, que já conheça na próxima semana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia da equipe no estadual será dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.