O Bahia voltou ao trilhos no Campeonato Brasileiro ao bater o Palmeiras por 1 a 0 no último domingo, na Arena Fonte Nova, e segue vivo na luta por uma vaga no G-4. Um dos personagens da partida, Rodrigo Nestor fez boa atuação durante os 70 minutos que ficou em campo, mas não quer se prender a essa vitória contra um dos times mais fortes do torneio. A meta agora é embalar para derrubar outros adversários da parte de cima.

O Tricolor entra em campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), em confronto direto contra o Botafogo, no Nilton Santos, já que as equipes têm os mesmos 40 pontos, e também tem compromisso marcado às 18h30 deste domingo, quando recebe o líder Flamengo na Arena Fonte Nova.

— O Brasileirão não tem jogo fácil, ainda mais em uma sequência dura como essa. Nós conseguimos um triunfo fundamental contra o Palmeiras porque soubemos ler bem a partida e seguir nosso plano de jogo. Agora precisamos manter a mesma concentração, porque são partidas decisivas, que pesam diretamente na tabela. Queremos embalar uma sequência positiva — destacou Rodrigo Nestor.

Nestor volta a ganhar espaço no Bahia

Rodrigo Nestor, por sinal, é uma atleta que se torna cada vez mais importante para o elenco do Bahia, principalmente em um período que lesões e cansaço afetam todo o elenco. Não à toa, ele entrou nos últimos quatro jogos, foi titular contra o Palmeiras na vaga do suspenso Jean Lucas e vive a expectativa de ganhar mais chances contra o Botafogo, já que Caio Alexandre, um dos titulares no meio-campo, segue em transição física, e Acevedo cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Nestor foi até elogiado por Rogério Ceni durante a entrevista coletiva depois do jogo contra o Palmeiras.

— Eu acho que em muitas coisas o Nestor rendeu bem. Ele é um jogador mais de armação, consegue tratar bem a bola, acha bons passes. Ele fez uma sequência boa de jogos nas finais da Copa do Nordeste, merecia essa oportunidade e ajudou o time. Acho que foi um bom jogo dele — afirmou o treinador.

Os números reforçam o momento positivo de Nestor, que em 2025 já marcou cinco gols e deu cinco assistências em 39 jogos. Em termos de contribuições diretas para gols, o desempenho representa sua segunda melhor temporada na carreira, atrás apenas de 2022, quando alcançou 19 participações em gols pelo São Paulo, também sob o comando do técnico Rogério Ceni.