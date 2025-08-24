menu hamburguer
Ancelotti está na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Santos pelo Brasileirão; imagens

Ambas equipes têm atletas na pré-lista da Seleção Brasileira

Ancelotti na cabine da Arena Fonte Nova (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)
imagem cameraAncelotti na cabine da Arena Fonte Nova (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 24/08/2025
15:43
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida entre Bahia e Santos neste domingo, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, tem a presença ilustre de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que está na Arena Fonte Nova para observar atletas que estão no radar da Seleção.

O italiano está posicionado em uma das cabines do estádio destinada à imprensa, no anel superior. Ele está acompanhado de Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas, e Juan Santos, coordenador técnico da CBF.

No caso de Bahia e Santos, os nomes de Gabriel Brazão, goleiro do Peixe, e de Jean Lucas, volante do Tricolor, interessam muito a Ancelotti, que os colocou entre os 50 atletas na pré-lista do Brasil para os últimos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Ambos são titulares de suas equipes.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e Ancelotti (Foto: Divulgação/ CBF)
Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e Ancelotti (Foto: Divulgação/ CBF)

Já Neymar, outro nome presente nessa pré-lista, está suspenso do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo.

Jogadores que atuam no Brasil presentes na pré-lista de Ancelotti:

  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Jean Lucas (Bahia)
  • Hugo (Corinthians)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Danilo (Botafogo)
  • Alex Telles (Botafogo)
  • John (Botafogo)
  • Marcos Antônio (São Paulo)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Kaiki (Cruzeiro)
  • Gabriel Brazão (Santos)
  • Neymar (Santos)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Léo Ortiz (Flamengo)
  • Samuel Lino (Flamengo)

As equipes fazem duelo de opostos neste domingo, em Salvador. Enquanto o Bahia está na quarta posição, com 33 pontos, o Santos é o 15º, com 21, e vive ameaçado pela zona de rebaixamento.

+ Carlo Ancelotti viaja o País e vive um ‘Brasileirão particular’

Prepativos de Ancelotti

Ancelotti na Neo Química Arena (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Ancelotti na Neo Química Arena (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ancelotti faz uma longa viagem ao redor do Brasil para vivenciar a cultura e acompanhar o futebol local mais de perto. No último domingo, por exemplo, ele esteve na Arena MRV para assistir à vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o destino será o Beira-Rio, palco da decisão entre Internacional e Flamengo, pelas oitavas da Libertadores.

Vale destacar que o Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti e Rogério Ceni (Foto: Divulgação/ CBF)
Ancelotti e Rogério Ceni (Foto: Divulgação/ CBF)

