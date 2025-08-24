Ancelotti está na Fonte Nova para acompanhar Bahia x Santos pelo Brasileirão; imagens
Ambas equipes têm atletas na pré-lista da Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre Bahia e Santos neste domingo, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, tem a presença ilustre de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que está na Arena Fonte Nova para observar atletas que estão no radar da Seleção.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
O italiano está posicionado em uma das cabines do estádio destinada à imprensa, no anel superior. Ele está acompanhado de Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas, e Juan Santos, coordenador técnico da CBF.
No caso de Bahia e Santos, os nomes de Gabriel Brazão, goleiro do Peixe, e de Jean Lucas, volante do Tricolor, interessam muito a Ancelotti, que os colocou entre os 50 atletas na pré-lista do Brasil para os últimos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Ambos são titulares de suas equipes.
Já Neymar, outro nome presente nessa pré-lista, está suspenso do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo.
Jogadores que atuam no Brasil presentes na pré-lista de Ancelotti:
- Paulo Henrique (Vasco)
- Jean Lucas (Bahia)
- Hugo (Corinthians)
- Vitinho (Botafogo)
- Danilo (Botafogo)
- Alex Telles (Botafogo)
- John (Botafogo)
- Marcos Antônio (São Paulo)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Kaiki (Cruzeiro)
- Gabriel Brazão (Santos)
- Neymar (Santos)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Léo Ortiz (Flamengo)
- Samuel Lino (Flamengo)
As equipes fazem duelo de opostos neste domingo, em Salvador. Enquanto o Bahia está na quarta posição, com 33 pontos, o Santos é o 15º, com 21, e vive ameaçado pela zona de rebaixamento.
+ Carlo Ancelotti viaja o País e vive um ‘Brasileirão particular’
Prepativos de Ancelotti
Ancelotti faz uma longa viagem ao redor do Brasil para vivenciar a cultura e acompanhar o futebol local mais de perto. No último domingo, por exemplo, ele esteve na Arena MRV para assistir à vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o destino será o Beira-Rio, palco da decisão entre Internacional e Flamengo, pelas oitavas da Libertadores.
Vale destacar que o Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
- Matéria
- Mais Notícias