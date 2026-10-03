O técnico Carlo Ancelotti reconheceu que o Brasil teve algumas dificuldades para deslanchar na goleada por 4 a 0 sobre a Índia, mas após o jogo deste sábado (3) o treinador fez uma avaliação positiva da Super Data Fifa. No período, o Brasil venceu dois jogos e empatou um.

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— Acho que saímos deste período com boa sensação dos jogadores. Podemos fazer melhor, cada jogador tem o seu caráter, mas no final saímos satisfeitos — declarou Ancelotti.

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O treinador elogiou o desempenho dos novatos, disse que tem uma ideia mais clara para a próxima convocação e reiterou que dará oportunidades a novos atletas na Seleção.

— Os jogadores foram muito bem. Eu acho que o Jair jogou muito bem. (Gabriel) Bontempo, o primeiro jogo foi melhor do que o segundo. O Breno (Bidon) entrou mostrando suas qualidades. O Arthur Dias fez muito bem. Os goleiros também. Neste aspecto, eu acho que estamos muito bem — avaliou Ancelotti.

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Matheuzinho ganhou primeira chance nesta Data Fifa; Estêvão vai ganhar ainda mais espaço com Ancelotti (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

Ele também voltou a comentar o desejo de dar mais espaço para Estêvão, autor de um dos gols deste sábado, e Endrick. Os dois têm jogado pouco nos clubes.

— Temos que dar-lhes oportunidade, porque se vê que os jogadores que não têm minutos no clube, têm mais dificuldade para jogar um jogo competitivo, como pode ser o Estevão e como pode ser o Endrick.

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Sobre a partida com a Índia, Ancelotti considerou que o time foi bem defensivamente, mas reconheceu algumas dificuldades.

— Tivemos dificuldades em abrir o gol, mas no momento em que abrimos o placar com Estevão, tivemos a oportunidade de controlar melhor o jogo —, disse o treinador, acrescentando que "defendemos bem, mas poderíamos ter mais oportunidades no contra-ataque".

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