A reação de Vini Jr ao ser substituído na goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), chamou a atenção de torcedores estrangeiros nas redes sociais. Autor de três gols no amistoso, o atacante demonstrou insatisfação ao deixar o campo, mas explicou o episódio após a partida, em entrevista à TV Globo.

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O camisa 7 revelou que havia combinado com a comissão técnica que atuaria por mais 15 ou 20 minutos. Apesar de estar satisfeito fisicamente e querer permanecer em campo, entendeu que a substituição também fazia parte do planejamento da Seleção para dar oportunidade aos demais jogadores.

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➡️ Veja gols em Brasil x Singapura

Veja a repercussão:

Tradução: Que linha enorme essa boca dessa criatura que não sabe ficar quieta.

Tradução: Esta é a moral de um jogador coroado com o maior dos idiotas, por Deus.

Tradução: É toda vez que ele faz birra

Tradução: Juro por Deus, chegou a uma fase aterrorizante de podridão.

Tradução: Que Deus mantenha sua permanência no Real Madrid, ó Senhor

Esse é o cara que te trouxe 2 Champions com o braço, nem o Pardal do Telhado nem mais ninguém

Piedade com as lendas

Tradução: Impossível nos solidarizarmos com ele ou o aceitarmos se ele fizer 100 gols, chega, acabou, fim de papo e conversa.

Tradução: Mano, que cara odioso, juro por Deus, toda vez que você pensa em ter empatia por ele, acaba se arrependendo.

➡️ Rayan vira assunto após goleada do Brasil sobre Singapura: 'Deveria'

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

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➡️ Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em goleada: 'Não vai'

Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.

Com titulares ou reservas, com experientes ou novatos, o Brasil seguiu jogando sem dificuldades. E, no ritmo que quis, ampliou o marcador. Estêvão, Rayan e Allan marcaram e definiram a goleada.